La empresaria Izarol López Rodríguez fue víctima de despojo y fraude en el 2015 debido a personas que se hacían pasar por agentes inmobiliarias; sin embargo, tras 10 años de lucha, reconoció el compromiso del gobierno de Nayarit por combatir la red donde notarios y políticos estaban involucrados.

Víctima de despojo denuncia red inmobiliaria vinculada a exfuncionarios en Nayarit

La empresaria sufrió despojo de propiedades en el litoral de Bahía de Banderas, en la zona sur de Nayarit, por medio de personas que se hacían pasar por agentes inmobiliarios como Isaías García Delgado y Salvador Larios Chávez, este último de Colima.

La empresaria Izarol López Rodríguez acusó a notarios y funcionarios de Nayarit de ser parte de una red inmobiliaria (Cortesía)

Además, explicó que estas personas estaban involucradas con el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, afirmando que por varios años ella y su familia estuvieron recibiendo amenazas por esta red inmobiliaria donde también participaban notarios del estado de Nayarit, como Juan Antonio Echeagaray Becerra.

“Se presenta en nuestra casa Juan Antonio Echeagaray, nosotros en ese momento no sabíamos que él era notario, mi papá lo recibe y le dice que él es Juan Antonio Echeagaray, que tiene una gran amistad con un exgobernador, que son personas poderosas y que han acordado la entrega de bienes que sabe tenemos en Bahía de Banderas” Izarol López Rodríguez, empresaria

Por otra parte, señaló que las supuestas ventas de terrenos pasaron a la empresa Arquitectónica Inmobiliaria S.A. de C.V., que de la noche a la mañana contó con más de 250 millones de pesos, misma empresa que ha realizado diversos despojos en Nayarit a familias, que por miedo, continúan en el silencio. Además, señaló a la notaria María de Lourdes Yerena Galeana y al Colegio de Notarios por ser parte de esta red inmobiliaria.

“Fácilmente podremos ser más de 60 familias las afectadas o inclusive más. Estos notarios tienen en común haber participado en el FIBBA y haber participado en operaciones inmobiliarias contra familias originarias del litoral” Izarol López Rodríguez, empresaria

Gobierno de Nayarit refuerza acciones contra la corrupción y los despojos inmobiliarios

Durante su mensaje, Izarol López agradeció el trabajo del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien ha implementado la digitalización de trámites y documentos.

Asimismo, se mostró agradecido por la destitución de Juan Antonio Echeagaray Becerra como secretario general, pues con eso las amenazas contra su persona terminaron. De igual manera, la detención del funcionario fue una señal de esperanza para combatir la impunidad y generar justicia a las familias afectadas.

“Nuevamente volvemos a respirar paz, porque sabemos que el tiempo que él esté sujeto a un proceso es un tiempo que no tendrá libre operación para estar falsificando firmas, para estar extorsionando gente, me siento con un gran mensaje que me da esperanza de que se rompa el pacto de impunidad que había existido durante muchos sexenios” Izarol López Rodríguez, empresaria

Con estas acciones, el gobierno de Nayarit encabezado por Miguel Ángel Quintero reafirma su compromiso de trabajar para la población, además de garantizar procesos con legalidad y protección de los actos jurídicos, dotados de la fe pública notarial en la entidad.