Nayarit sigue dando pasos seguros y reafirma su papel como uno de los destinos turísticos más dinámicos, pues el gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, inauguró el hotel Siari Riviera Nayarit, a Ritz-Carlton Reserve.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó que este tipo de proyectos consolidan al estado como referente en hotelería y turismo, al mismo tiempo que confirman la confianza del sector privado para el desarrollo económico.

Nayarit vive un momento clave

Miguel Ángel Navarro detalló que la entidad vive un momento clave, donde se mantiene una coordinación entre sociedad, autoridades e iniciativa privada, lo que fortalece los proyectos y genera empleos, bienestar y desarrollo regional.

Nayarit se posiciona como uno de los destinos más dinámicos en el país (Cortesía)

Por su parte, el propietario y director general de Thor Urbana Capital, Jaime Fasja, destacó el avance de Nayarit para atraer inversiones de nivel internacional.

“Nayarit está presente como un referente en la hotelería mundial. Creemos que este es uno de los hoteles más importantes y, aparte, es punta de lanza en lo que vendrá. Seguiremos invirtiendo en un lugar que se hace realidad debido al esfuerzo del gobernador” Jaime Fasja, director general de Thor Urbana Capital

Siari Riviera Nayarit, a Ritz-Carlton Reserve se posiciona como referente en hotelería

Este nuevo hotel se distingue por su diseño que respeta el entorno natural y las tradiciones locales. Asimismo, cuenta con:

91 habitaciones

34 residencias

4 restaurantes de clase mundial

Acceso directo a la playa

Nayarit se ha posicionado entre los primeros lugares nacionales en captación de capital turístico privado; además, cuenta con una estrategia de conectividad que ha transformado la movilidad del estado con modernización de carreteras, ampliación de infraestructura aeroportuaria y nuevos accesos hacia destinos costeros.

Por otra parte, Nayarit recientemente se integró a la Junta Directiva Mundial de Miembros Afiliados de ONU Turismo para el periodo 2026–2029 y obtuvo la distinción “Supportive Partner Destination” otorgada en la 26ª Asamblea General celebrada en Riad, Arabia Saudita.

Sin duda, las estrategias impulsadas por el gobernador Miguel Ángel Navarro han consolidado a Nayarit como uno de los destinos turísticos con mayor impacto nacional e internacional, lo que fortalece su bienestar social, sustentabilidad e inversiones.