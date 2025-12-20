Ataque con explosivos contra policías en Zacatecas se atribuye a un grupo presuntamente ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto tras un video de un presunto grupo del CJNG en donde avisa a la población que “barrerían la zona” en Zacatecas, por lo que instaron a la población resguardarse para no resultar heridos en una guerra entre cárteles.

Grupo presuntamente ligado al CJNG estaría detrás del ataque con explosivos a policías en Zacatecas

El viernes 19 de diciembre elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas fueron atacados con explosivos cuando atendían un reporte en el municipio de Luis Moya.

Ataque con explosivos contra policías en Zacatecas (@kachoman1 / X )

De acuerdo con medios locales, los policías acudieron al lugar luego de que recibieron el reporte de la presencia de un cuerpo sin vida en una zona rural de cultivos, fuera de la cabecera municipal.

Al arribar al lugar, un artefacto explosivo detonó ocasionando daños en la patrulla en la que se movilizaban los policías.

Autoridades informaron que ningún policía resultó herido, sin embargo la patrulla si terminó con afectaciones materiales.

El ataque se lo habría adjudicado un grupo armado presuntamente ligado al CJNG, lo denominaron “bombazo” a la Policía Estatal y advirtieron que seguirán los ataques específicamente a las policías estatales.

Tras el ataque se desplegó un fuerte operativo de seguridad y es que consideraron que el reporte fue utilizado como señuelo para tender la emboscada.

En la zona se mantiene un dispositivo de seguridad con la participación del Ejército y la Guardia Nacional que buscan a los responsables.

Ataque con explosivos contra policías en Zacatecas (@kachoman1 / X )

Este sería el momento en el que policías son atacados con explosivos en Zacatecas

A través de las redes sociales se difundió el video del ataque con explosivos contra policías en Zacatecas, el cual presuntamente había sido grabado por los responsables.

El video muestra la movilización de una patrulla por un camino de terracería, dos hombres estarían esperando su arribo para accionar el artefacto explosivo.

Cuando los vehículos comienzan a detener su marcha, se observa la detonación de un explosivo, por lo que el hombre que graba emprende la huida.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que de manera preliminar tienen indicios de que esta agresión podría tratarse de una represalia tras el enfrentamiento registrado en el municipio de Villa García.

En el que siete civiles armados fueron abatidos luego de que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) realizaban un operativo de vigilancia.

Las autoridades también creen que está agresión con explosivos sería una advertencia de grupos que buscan obstaculizar las acciones operativas de las Fuerzas de Seguridad en la zona.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas realiza las investigaciones correspondientes para determinar el origen del ataque en las inmediaciones del panteón municipal.