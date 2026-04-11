Ante los constantes ataques contra elementos que se han registrado en los últimos días, la policía de Escuinapa, Sinaloa enfrenta una dura crisis de renuncias y hasta un paro laboral.

Lo anterior debido a que el viernes 10 de abril, un grupo de 32 elementos presentaron su baja definitiva mientras mantienen un paro de actividades en protesta por el riesgo al que se enfrentan.

Debido a la crisis que se vive al interior de la corporación municipal, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se reforzará la presencia operativa en la demarcación.

Renuncian 32 policías de Escuinapa tras ataques

A lo largo de los últimos 9 días, 5 agentes en activo de la policía municipal de Escuinapa, en el estado de Sinaloa, han sido asesinados durante ataques armados directos.

Derivado del contexto de violencia al que se enfrentan los elementos policiacos y por el cual también fue asesinado el subdirector, Esteban Gutiérrez Mazariego, un grupo de 32 agentes renunciaron a sus puestos.

Al respecto, se dio a conocer que los 32 policías pidieron su baja definitiva; sin embargo, no han recibido la aprobación, por lo que hasta el momento siguen en funciones.

Ataques contra policías de Escuinapa (Especial)

No obstante, en protesta por la falta de condiciones para ejercer su labor, así como los bajos salarios que recibe y la incertidumbre en sus prestaciones, los elementos se mantienen en paro de labores.

Sobre la crisis que se registra dentro de la policía de Escuinapa, el alcalde de la demarcación, Víctor Díaz Simental, indicó que se mantiene un diálogo con los uniformados en busca de que sigan en servicio.

Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa refuerza vigilancia en Escuinapa

Ante la renuncia de los 32 policías de Escuinapa, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que se reforzará la vigilancia en el municipio con elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal.

La SSP detalló que se estableció una Base de Operaciones Interinstitucional, con el objetivo de implementar acciones permanentes de seguridad y atención inmediata a emergencias en el municipio

De esa manera, el gobierno estatal busca que su estrategia conjunta con el Gobierno de México salvaguarde la seguridad, el orden público y la tranquilidad de la población de Escuinapa en Sinaloa.