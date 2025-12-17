Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirma la detención de una célula criminal que extorsionaba a limoneros en Apatzingán, Michoacán.

A través de redes sociales, el titular de la SSPC anunció que esta detención de la célula criminal que extorsionaba a limoneros en Apatzingán se da en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Aseguró que esta detención se logró por un esfuerzo conjunto entre fuerzas federales y estatales como:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Guardia Nacional (GN)

Fiscalía de Michoacán

Policía estatal

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta @Claudiashein, en Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a… pic.twitter.com/WItQhKYWyB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 17, 2025

Con esta información, los efectivos implementaron diferentes dispositivos de seguridad y al realizar recorridos de vigilancia ubicaron a los sujetos objeto de investigación, por lo que les marcaron el alto.

Tras realizarles una inspección de seguridad, les hallaron:

Cinco teléfonos celulares

Dos controles para dron

Dos radios de comunicación

14 cartuchos útiles

Piezas de armas de fuego

Una réplica de arma de fuego

Un arma de fabricación artesanal

Tres bolsas con droga.

Por lo anterior, a los hombres de 30, 32 y 35 años se les informó el motivo de su detención, se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.