El diputado de Michoacán Guillermo Valencia Reyes se viralizó en redes sociales luego de que repartió mochilas del PRI con cervezas como regalo de Navidad.

El también dirigente estatal del PRI había compartido un video con el regalo que le hizo a sus compañeros durante la sesión ordinaria del Congreso de Michoacán.

Este es el momento en el que diputado de Michoacán reparte mochilas del PRI con cerveza como regalo

En vísperas de las celebraciones decembrinas, el equipo del diputado local y dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, repartió mochilas con cerveza como regalo.

🗳️📌 En lugar de libros de AMLO... diputados recibieron mochilas del PRI con caguamas🍺 y churros🥖





Las mochilas de color rojo y con el logotipo del PRI al frente incluían una caguama colocada en un costado y una tarjeta de felicitación junto con un moño decorativo verde.

Fue el propio diputado priista quien presumió las mochilas del PRI con cerveza como regalo e incluso compartió qué incluían adentro.

A través de un video se mostró que dentro de llamada ‘Memochilas’ se incluían más cervezas, además de unos churros como botana y salsa picante.

“Este es mi regalo para los diputados”, se escucha decir al diputado Guillermo Valencia Reyes.

La entrega a los 40 legisladores que integran la actual Legislatura en Michoacán se realizó mientras se adiversos puntos del orden del día , entre los que se encontraban:

Remisión del Plan de Persecución de Delitos 2025-2034 de la Fiscalía General del Estado

Discusión de reformas a artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica

Propuestas relacionadas con el fomento al deporte en las mujeres

Algunos de los diputados posaron con la mochila durante la entrega, mientras que otras fueron colocadas directamente en las curules de los legisladores ausentes.

🌲💰 Diputado del PRI regala mochilas navideñas con caguamas y churritos





Diputado de Michoacán genera polémica al repartir mochilas del PRI con cerveza como regalo

En otro de los videos compartidos en redes sociales se puede ver al diputado Guillermo Valencia Reyes presumiendo su ‘Memochilas’.

Asegura que son especializadas para uso rudo y para portar toda clase de cosas como cervezas.

“Tienen su cierre, son de muy buena calidad, no son de plástico que se rompe, están bien hechas, cabe lo poco y lo mucho” Guillermo Valencia Reyes, diputado local y dirigente estatal del PRI

Al meter dos bolsas de mandarinas y de naranjas, Guillermo Valencia Reyes indicó que en esa mochila si podían guardar muchas cosas.

“Estas no tienen un diseño escolar, sino es un diseño rudo, para el trabajo, porque están diseñadas para guardar, pensando en mis amigos los trabajadores de la construcción” Guillermo Valencia Reyes, diputado local y dirigente estatal del PRI

Guillermo Valencia Reyes también metió dos cervezas e indicó que están hechas para “para guardar estas, que se guarden bien, van bien protegidas”.

“Aguantan bien, y les cabe lo mucho y lo poco, estas no se arrugan, les cabe todo, también se le puede dar un uso escolar, y lo único seguro es que les va a durar un chingo, ¡qué chulada, ¿no?“ Guillermo Valencia Reyes, diputado local y dirigente estatal del PRI

La acción generó polémica en las redes sociales por realizarse en el marco de una sesión formal del Poder Legislativo estatal y el contenido de las ‘Memochilas’.