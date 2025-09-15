Asesinato de Jesamel tras fuego cruzado en Sinaloa provoca manifestaciones

Maestras, maestros y familiares han convocado a manifestaciones luego del asesinato de Jasamel, la docente que murió en un fuego cruzado en la entidad de Novalato, Sinaloa.

Entre clamores y carteles con las frases “No fue un daño colateral” y “Ser docente no debería costarte la vida”, los participantes de las manifestaciones exigen seguridad en el estado y justicia para Jesamel.

Las primeras manifestaciones tuvieron lugar dentro de las instalaciones de la funeraria, minutos antes de iniciar la marcha pacífica este 15 de septiembre de 2025, en vísperas del Día de la Independencia.

Con manifestaciones, maestros y familiares exigen justicia por el asesinato de Jesamel tras fuego cruzado en Sinaloa

Los maestros y compañeros de Jesamel convocaron a una manifestación pacífica, la cual inició en el bulevar Emiliano Zapata hasta llegar a Palacio de Gobierno.

Durante las manifestaciones, los inconformes denunciaron la escalada de violencia e inseguridad que pone en riesgo no solo el derecho a la educación, sino la vida misma de los maestros y alumnos.

​En entrevista para medios, el padre de Jesamel, Jesús Adolfo Rodríguez, dedicó un mensaje de fe e hizo un llamado a restaurar la “hermandad” y paz para Sinaloa.

“Creo mucho en Dios y sé que está con él. Ella sigue con nosotros. Esto es cotidiano ahorita en Sinaloa, es por la violencia que ha suscitado situaciones que no necesito mencionar, pero queremos que se acabe esto”

Por su parte, los maestros exigieron al gobierno estatal reforzar las estrategias de seguridad y prevención, para evitar otra tragedia como la ocurrida el sábado en Novalato.

Jesamel murió frente a su familia tras fuego cruzado en Sinaloa

El sábado 13 de septiembre de 2025, un grupo armado disparó en varias ocasiones contra las instalaciones de un hotel en Altata, en la ciudad de Novalato, Sinaloa.

Las balas alcanzaron el vehículo de la maestra Jesamel Rodriguez Zazueta, de 35 años de edad, quien viajaba junto con su esposo y sus dos hijas menores de edad.

Lamentablemente, Jesamel murió en el lugar al recibir un disparo en la cabeza, mientras que su familia resultó ilesa.