FC Barcelona vs Celta de Vigo se juega el martes 22 de abril en la Jornada 33 de LaLiga. Nuestro pronóstico es 2-1 a favor de los culés en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Espanyol: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Celta de Vigo es victoria para los culés por marcador 2-1 en la Jornada 33 de la LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 2-1 Celta de Vigo

FC Barcelona vs Celta de Vigo: Posibles alineaciones para el partido de la Jornada 33 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Celta de Vigo, que se jugará en la Jornada 33 de LaLiga.

FC Barcelona:

Portero: Joan García

Defensas: Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejando Balde

Mediocampistas: Pedri, Gavi, Fermín López

Delanteros: Ferran Torres, Lamine Yamal

Celta de Vigo:

Portero: Ionut Radu

Defensas: Álvaro Núñez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso, Javi Rueda, Sergio Carreira

Mediocampistas: Matías Vecino, Fer López, Andrés Antañón

Delanteros: Pablo Durán, Williot Swedberg

FC Barcelona vs Celta de Vigo: Fecha y hora para ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

FC Barcelona y Celta de Vigo se enfrentarán en la Jornada 33 de LaLiga. El partido se llevará a cabo el martes 22 de abril a las 13:30 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Celta de Vigo

Fase: Jornada 33

Torneo: LaLiga

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Celta de Vigo a la Jornada 33 de LaLiga?

El FC Barcelona y Celta de Vigo llegan anímicamente golpeados a su partido de la Jornada 33 de LaLiga, el cual jugarán el miércoles 22 de abril.

El cuadro culé cayó eliminado en los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. Mientras que el Celta de Vigo quedó fuera de la Europa League al caer frente al Freiburg.