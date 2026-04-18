FC Barcelona vs Celta de Vigo se juega el martes 22 de abril en la Jornada 33 de LaLiga. Nuestro pronóstico es 2-1 a favor de los culés en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Barcelona vs Espanyol: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Celta de Vigo es victoria para los culés por marcador 2-1 en la Jornada 33 de la LaLiga.
- Pronóstico: FC Barcelona 2-1 Celta de Vigo
FC Barcelona vs Celta de Vigo: Posibles alineaciones para el partido de la Jornada 33 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Celta de Vigo, que se jugará en la Jornada 33 de LaLiga.
FC Barcelona:
- Portero: Joan García
- Defensas: Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejando Balde
- Mediocampistas: Pedri, Gavi, Fermín López
- Delanteros: Ferran Torres, Lamine Yamal
Celta de Vigo:
- Portero: Ionut Radu
- Defensas: Álvaro Núñez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso, Javi Rueda, Sergio Carreira
- Mediocampistas: Matías Vecino, Fer López, Andrés Antañón
- Delanteros: Pablo Durán, Williot Swedberg
FC Barcelona vs Celta de Vigo: Fecha y hora para ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga
FC Barcelona y Celta de Vigo se enfrentarán en la Jornada 33 de LaLiga. El partido se llevará a cabo el martes 22 de abril a las 13:30 horas por Sky Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Celta de Vigo
- Fase: Jornada 33
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: Sky Sports
¿Cómo llegan FC Barcelona y Celta de Vigo a la Jornada 33 de LaLiga?
El FC Barcelona y Celta de Vigo llegan anímicamente golpeados a su partido de la Jornada 33 de LaLiga, el cual jugarán el miércoles 22 de abril.
El cuadro culé cayó eliminado en los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. Mientras que el Celta de Vigo quedó fuera de la Europa League al caer frente al Freiburg.