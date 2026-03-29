Fruterías Alicia confirmó la muerte de Rafael Tirado Lizárraga, su fundador. El cuerpo del empresario fue hallado la noche del sábado en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de El Venadillo en Sinaloa.

El pasado viernes 27 de marzo se había reportado la desaparición de Rafael Tirado, luego de que un grupo de civiles armados lo interceptara en la Central de Abastos de Mazatlán.

El asesinato del empresario Rafael Tirado también fue informado por Canacintra, en un comunicado donde se exigió más seguridad en el puerto para los sectores productivos.

Rafael Tirado, dueño de Fruterías Alicia, es encontrado sin vida

Un día después de que se informó la desaparición de Rafael Tirado, se confirmó que su cuerpo de encontrado sin vida en la Maxipista Culiacá-Mazatlán.

Extraoficialmente se habló de un cuerpo encontrado en dicha autopista con signos de violencia, para luego informarse que se trataba de Rafael Tirado.

Alrededor de las 6:00 am, las redes sociales de Fruterías Alicia, tuvo actualización con su logotipo en blanco y negro y moño negro, para más tarde confirmar la muerte del dueño.

Para las 11:00 am del 29 de marzo de 2026, Fruterías Alicia confirmó explícitamente la muerte de Rafael Tirado, informando “hemos perdido a nuestro fundador”.

En la esquela recuerdan a Tirado como un gran “padre, hermano, esposo, abuelo, amigo, guía, hombre trabajador”, entre otras cualidades.

“Quienes tuvimos el honor de conocerlo, sabemos que fue un gran hombre que dejó huella. Los extrañaremos siempre, estará presente en el corazón de todos nosotros". Esquela de Fruterías Alicia.

Esquela de Fruterías Alicia sobre el asesinato de Rafael Tirado. (Facebook/mercadosalicia)

Hasta el momento, la familia no ha brindado más detalles sobre las circunstancias es que el fundador de Fruterías Alicia fue encontrado tras haber sido “levantado” con un grupo armado.

Canacintra exige seguridad tras asesinato de Rafael Tirado

Tras la confirmación de la muerte de Rafael Tirado, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) exigió al gobierno reforzar seguridad en Sinaloa.

Desde las redes sociales de Canacintra Mazatlán, la Cámara de compartió solidaria ante el asesinato del comerciante y empresario, pero también en espera de que se atendienda la inseguridad en Sinaloa.

“Reiteramos nuestro llamado a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para reforzar de manera efectiva las estrategias de seguridad, garantizando las condiciones que permitan a los ciudadanos y a los sectores productivos desarrollar sus actividades en un torno de paz, legalidad y certidumbre”, Comunicado de Canacintra.

Canacintra también recordó que la seguridad es “fundamental para el desarrollo económico y social” de modo que si esta no existe, no hay estabilidad en las comunidades.

Por otra parte, sostuvieron que están en disposición de “colaborar” de forma constitucional con el gobierno para fortalecer “el estado de derecho” y así prevenir hechos violentos que culminan en muerte.