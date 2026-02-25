El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, descartó que haya existido un ataque directo contra la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich, y confirmó que el hecho donde murió su hijo derivó de un percance vial en el que hubo detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la información oficial, el incidente se registró el 24 de febrero de 2026 sobre el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo–Mazatlán, cuando la presidenta municipal viajaba como copiloto en una camioneta tipo Jeep junto a su hijo, con dirección a Mazatlán, Sinaloa.

FGJES descarta atentado contra alcaldesa de Bacanora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, según las primeras indagatorias, el percance vial ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban la alcaldesa y su hijo intentó rebasar a otro vehículo.

En ese momento, los ocupantes del automóvil que intentaron rebasara, les dieron alcance —quienes portaban armas de fuego— y dispararon contra el conductor de la Jeep, impactando al hijo de la alcaldesa.

Con base en la evidencia recabada en el sitio y los peritajes iniciales, el fiscal Gustavo Rómulo Salas precisó que los disparos fueron dirigidos al conductor y no contra la presidenta municipal, por lo que se descartó un ataque directo en su contra.

Despliegue de seguridad tras los hechos en Bacanora

Tras el incidente, se implementó un operativo coordinado por autoridades de los tres niveles de gobierno que integran la Mesa de Seguridad en Sonora, entre ellas:

Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP)

Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC)

Ejército Mexicano (45/a Zona Militar)

Guardia Nacional

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Alcaldesa de Bacanora se reporta fuera de peligro

La Fiscalía de Sonora detalló que la alcaldesa de Bacanora se encuentra fuera de peligro y no presenta lesiones por proyectil de arma de fuego.

No obstante, se indicó que recibirá seguimiento médico y acompañamiento psicológico tras lo ocurrido.

En cuanto a su hijo, las autoridades confirmaron que murió a causa de un choque hipovolémico provocado por las heridas de bala.

La unidad en la que viajaban fue trasladada a las instalaciones centrales de la FGJES para continuar con el procesamiento pericial correspondiente.