Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, respondió al PAN por su solicitud de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya: recuerda que entre sus filas estuvo Genaro García Luna.

"En partido Morena haremos valer la ley y la voluntad popular expresada en las urnas". Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Junto al mensaje del PAN de este lunes 11 de mayo, Ariadna Montiel señaló que el PAN sólo está mostrando el golpismo mediático, así como la injerencia extranjera.

Y esto con el único fin de desacreditar a Morena y su proyecto, a quienes el PAN señaló de estar vinculados al crimen organizado durante su conferencia en la Cámara de Diputados.

Ariadna Montiel recuerda al PAN caso García Luna tras adelantar denuncia

Mediante redes sociales, Ariadna Montiel respondió al PAN y legisladores en sus acusaciones contra Morena y recordó dos casos, entre ellos el de Genaro García Luna.

Ariadna Montiel responde al PAN y recuerda caso Genaro García Luna (Captura de pantalla)

La dirigente nacional de Morena aseguró que los gobiernos del PAN son de las etapas más corruptas y cuestionadas de la política mexicana.

Esto debido a los casos de Genaro Garcia Luna, sentenciado en Estados Unidos, así como de Ricardo Anaya, actual coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado.

Por lo mismo, Ariadna Montiel afirma que sólo se trata de golpismo mediático, aunque el PAN en conferencia rechazó que estén utilizando las acusaciones como espectáculo.

Y agregó, apuestan a la injerencia extranjera para desacreditar a Morena y su proyecto respaldado por millones de mexicanos.

Ariadna Montiel termina su mensaje con la afirmación de que en Morena harán valer la ley y voluntad popular expresada en las urnas, sin dar más explicaciones de este punto.

PAN afirma que no caerá en distractores de Morena

De momento, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, no ha dado respuesta a Ariadna Montiel, así como ningún otro legislador del partido presente en su conferencia de prensa.

Sin embargo, durante la misma Ricardo Anaya afirmó que Morena está buscando cambiar la conversación de Rubén Rocha Moya, aunque advierte, el PAN no caerá en su juego.

A su vez, el senador mencionado por Ariadna Montiel acusó que los distractores que Morena busca crear abarcan los cambios en el ciclo escolar por el Mundial 2026.