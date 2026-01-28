El avistamiento de un elefante marino fue reportado el pasado martes 27 de enero de 2026 en la playa Los Ayala, ubicada en el municipio de Compostela, Nayarit, lo que generó la movilización de autoridades locales y federales para proteger al ejemplar.

La presencia de la especie marina llamó la atención de turistas y habitantes de la zona, quienes lograron observar al animal a distancia y captar imágenes y videos de su aparición a plena luz del día.

Ante el reporte, autoridades activaron de manera inmediata los protocolos de protección para salvaguardar la integridad del elefante marino.

Autoridades resguardan al elefante marino en Nayarit

En las labores de vigilancia y resguardo participaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil municipal y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), quienes evaluaron el estado de salud del ejemplar.

Las autoridades señalaron que el animal se encontraba en aparente buen estado, sin lesiones visibles ni signos de enfermedad.

Elefante marino ya había sido visto en playas de Miramar

De acuerdo con reportes locales, el mismo elefante marino ya había sido avistado el domingo 25 de enero de 2026 en playas de Miramar, en el municipio de San Blas, Nayarit.

Tras aquella primera aparición, el animal regresó al mar; sin embargo, dos días después volvió a salir del agua, esta vez en playa Los Ayala, a aproximadamente 100 kilómetros de distancia de su primer registro.

Profepa pide no acercarse al elefante marino

Luego del nuevo avistamiento, la Profepa exhortó a turistas y habitantes a no acercarse ni intentar interactuar con el elefante marino, a fin de evitar riesgos tanto para las personas como para el animal.

La dependencia federal activó los protocolos de evaluación y protección para monitorear su comportamiento y bienestar durante su estancia en la playa.

El inusual avistamiento provocó sensación en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y videos del ejemplar marino descansando en la costa.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno atendieron el avistamiento de un elefante marino en playas de #Nayarit, activando protocolos de protección y evaluación. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/wmGe5jmydq — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 28, 2026

Elefante marino, una especie vulnerable

El elefante marino es considerado una especie vulnerable o amenazada, que habita principalmente en islas del Pacífico mexicano, como Guadalupe, San Benito y Cedros, donde se estima una población aproximada de 22 mil ejemplares.

Estudios recientes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) advierten que, debido al cambio climático, se ha registrado un declive en las colonias de elefantes marinos en las costas de México durante los últimos 25 años.