Panchito es el nombre con el que fue bautizado el elefante marino que llegó a las costas mexicanas de playa Los Ayala, en el municipio de Compostela, Nayarit, tras realizar un viaje extraordinario desde el Cono Sur del continente americano, un fenómeno que especialistas asocian al cambio climático.

El pasado martes 27 de enero de 2026, turistas y habitantes de la zona reportaron el avistamiento del elefante marino en esta playa del Pacífico mexicano, hecho que rápidamente llamó la atención de autoridades ambientales y especialistas en fauna marina.

Tras el reporte, autoridades locales y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) activaron de inmediato los protocolos de protección para resguardar al ejemplar, que permanece bajo observación en las costas de Nayarit.

Panchito, el elefante marino que recorrió miles de kilómetros desde el Cono Sur

De acuerdo con un video difundido en redes sociales por Jorge Morales, biólogo marino, Panchito habría recorrido miles de kilómetros desde el Cono Sur, posiblemente desde zonas comprendidas entre Chile y Argentina, hasta arribar al Pacífico mexicano.

La popularidad del elefante marino ha crecido rápidamente, al grado de que usuarios en redes sociales comenzaron a llamarlo de forma simpática “Panchito Cortés”, debido a su prolongada estancia en México, en una referencia histórica a Hernán Cortés.

El especialista explicó que el viaje de Panchito resulta extraordinario, ya que estos ejemplares suelen habitar regiones del Cono Sur, particularmente la Patagonia chilena o incluso el Atlántico argentino, donde existen poblaciones conocidas de elefantes marinos.

Según Jorge Morales, en el caso de Panchito es altamente probable que el cambio climático haya influido en su desplazamiento hacia el Pacífico mexicano.

Otra hipótesis señala que pudo haber sido desplazado por otros machos, lo que lo llevó a buscar un nuevo territorio y establecerse temporalmente en México.

Recomendaciones para proteger a Panchito, el elefante marino de playa Los Ayala

El biólogo marino hizo un llamado a la población para respetar el espacio del ejemplar y evitar poner en riesgo tanto al animal como a las personas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una distancia mínima de 80 metros del elefante marino

No permitir que mascotas se acerquen a Panchito

Mantener a los animales de compañía siempre con correa

Evitar ruidos, acercamientos o acciones que puedan hacerlo sentir amenazado, ya que se trata de un animal silvestre

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para garantizar el bienestar de Panchito durante su estancia en las costas mexicanas.