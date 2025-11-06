Gracias a las estrategias de transformación del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, la revista Condé Nast Traveler, referente mundial en turismo de lujo, aseguró que la Riviera Nayarit se consolida como uno de “The Best Places to Go in North America and the Caribbean in 2026”.

Este logro coloca al estado como uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial, y además, es el único destino mexicano incluido en la lista.

Nayarit se posiciona como referente turístico a nivel mundial

De acuerdo con la revista, este nombramiento se da porque Nayarit es una región que combina lujo, naturaleza, cultura y sostenibilidad, siendo una entidad con modelo de turismo inteligente y de alta calidad.

La Riviera Nayarit es nombrada como uno de "The Best Places to Go in North America and the Caribbean in 2026” (Cortesía)

Asimismo, este resultado es gracias a grandes proyectos impulsados por el gobernador como el nuevo Aeropuerto Internacional de Tepic–Riviera Nayarit, que amplía las rutas aéreas hacia Los Ángeles, Houston, Calgary, Ciudad de México y Baja California.

Por otra parte, la costa de Nayarit tiene una extensión de más de 300 kilómetros, con lugares emblemáticos como Punta de Mita, Sayulita, San Pancho y San Blas, donde se impulsa la participación de comunidades locales y se preservan los ecosistemas marinos y selváticos.

Miguel Ángel Navarro impulsa turismo en Nayarit

Entre las estrategias más importantes que ha impulsado el gobernador de Nayarit, es la atracción de inversiones de grandes firmas hoteleras como Rosewood, Ritz-Carlton, One&Only, Fairmont, Iberostar, Marriott y Grupo Vidanta.

Además, la gastronomía se ha convertido en un deleite total, que combina identidad y creatividad, con ingredientes autóctonos como el camarón, el maíz, el chile y el mango.

Y es que Nayarit cuenta con un legado histórico muy importante, pues en el estado se encuentran pueblos originarios de cora, wixárika, tepehuano y mexicanero, los cuales son parte de la cultura, cosmovisión y tradición de la entidad.

Con el trabajo del gobierno de Nayarit, impulsado por el gobernador Miguel Ángel Navarro, el estado se ha colocado como el mejor lugar turístico de México para 2026, de acuerdo con una de las revistas más importantes a nivel mundial.