El Gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, fue designado por el Secretario General de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, como miembro de la Junta Directiva Mundial de los Miembros Afiliados para el periodo del 2026 al 2029.

Asimismo, recibió el nombramiento como “Supportive Partner Destination”, durante la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, realizada en la capital saudita.

Nayarit se coloca junto a los gigantes del turismo

Estos reconocimientos representan el máximo nivel de distinción internacional dentro del sistema de Naciones Unidas en materia de turismo, al destacar el liderazgo institucional, la cooperación institucional, la cooperación público-privada y la visión sostenible.

Con su incorporación, Nayarit se coloca a nivel de instituciones internacionales como:

Tripadvisor

Expedia Group

IFEMA Madrid

ICCA

Madrid Destino

Saudi Tourism Authority

Red Sea Global

TGA (Turquía)

JTB Corporation (Japón).

ONU Turismo reconoce a Nayarit por su liderazgo y visión de futuro (Cortesía)

Asimismo, se dio a conocer que, de entre más de 500 organismos en el mundo, solo tres fueron designados por el Secretario General: Madrid, ICCA y Nayarit, un reconocimiento al modelo de desarrollo turístico incluyente, responsable y sostenible que impulsa el gobierno del Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero.

Este nombramiento otorga al estado voz y voto en la definición de la agenda global de turismo durante los próximos tres años, así como en la participación de políticas internacionales en materia de sostenibilidad, inversión e innovación.

Nayarit recibe reconocimiento “Supportive Partner Destination”

Durante la Sesión Plenaria de Miembros Afiliados, el Fideicomiso de Promoción Turística de Nayarit fue distinguido con el título “Supportive Partner Destination”, una categoría reservada para los destinos que muestran compromiso ejemplar con los valores y objetivos de la ONU Turismo.

“Recibir este doble reconocimiento —integrar la Junta Directiva y ser galardonados en la Asamblea General— representa el punto más alto en la historia turística de nuestro estado. Es un orgullo para México que Nayarit sea reconocido por su liderazgo y visión de futuro ante la comunidad internacional” Juan Enrique Suárez del Real Tostado, secretario de Turismo

Con estos reconocimientos, Nayarit consolida su papel como embajador de turismo mexicano ante el mundo, impulsando una visión moderna, sostenible e inclusiva que prioriza el bienestar social y el desarrollo regional.