La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera recibió este domingo el bastón de mando de presidentes y representantes de pueblos originarios y comunidades indígenas de San Juan Totolac, Tlaxcala, como símbolo de confianza, reconocimiento y respaldo a su trayectoria.

La entrega se realizó durante un encuentro enmarcado en la conmemoración de los pueblos y comunidades originarias, donde representantes comunitarios participaron en un acto ceremonial que colocó en el centro la memoria histórica, identidad, tradiciones y raíces indígenas de Tlaxcala.

Ana Lilia Rivera recibe respaldo de pueblos originarios de Tlaxcala

Durante la ceremonia, los representantes comunitarios señalaron que la entrega del bastón de mando representa una muestra de confianza hacia Ana Lilia Rivera y un reconocimiento a su cercanía con las comunidades.

Asimismo, expresaron su respaldo para que la senadora con licencia pueda encabezar la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala, al considerar relevante mantener un vínculo permanente con el territorio y con los pueblos originarios.

Ante ello, Rivera Rivera agradeció la invitación y destacó el significado que tiene recibir este símbolo. Señaló que implica respetar a las comunidades que lo entregan y asumir la responsabilidad de honrar la confianza depositada en ella.

Ana Lilia Rivera refrenda compromiso con comunidades indígenas

Ana Lilia Rivera sostuvo que el bastón de mando representa también el compromiso de caminar junto al pueblo, escuchar sus necesidades, respetar su palabra y mantener vivas las raíces que dan identidad al estado.

La senadora con licencia destacó que los pueblos originarios no representan únicamente la memoria histórica de Tlaxcala, sino que son una fuerza viva y fundamental para construir su presente y futuro.

En este sentido, reconoció la importancia de preservar sus tradiciones, conocimientos comunitarios y formas de organización, así como fortalecer su participación en la vida pública de la entidad.

San Juan Totolac, territorio clave en la historia de Tlaxcala

El acto se llevó a cabo en San Juan Totolac, municipio vinculado con la historia prehispánica de Tlaxcala. En el territorio que actualmente comprende esta demarcación se establecieron Tepeticpac, Ocotelulco y Quiahuixtlán, tres de las cuatro principales cabeceras de la antigua organización política tlaxcalteca, junto con Tizatlán.

La ceremonia concluyó con un mensaje de unidad, respeto y reconocimiento a las comunidades originarias e indígenas, además de un llamado a preservar la memoria de los pueblos que forman parte de la historia de Tlaxcala.

El encuentro también reafirmó la importancia de mantener vivas las tradiciones y reconocer la participación de los pueblos originarios como parte fundamental del presente y futuro del estado.