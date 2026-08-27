La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera rechazó la información sobre una supuesta cancelación de su visa estadounidense y señaló que la versión difundida carece de confirmación oficial.

De acuerdo con el posicionamiento, no existe una notificación pública, documento oficial ni declaración de una autoridad estadounidense que confirme la presunta revocación del documento migratorio de la senadora Ana Lilia Rivera.

Cuestionan versión sobre supuesta cancelación

El señalamiento fue cuestionado debido a que la propia información que difundió la versión utiliza expresiones condicionales como “habría sufrido” y “habrían notificado”, además de señalar que no se conocerían públicamente las razones de una eventual cancelación.

Por ello, el posicionamiento considera que no se trata de un hecho comprobado, sino de una versión sustentada en especulaciones. La ausencia de una confirmación oficial, sostiene el documento, impide presentar la supuesta cancelación de la visa como un hecho.

Ana Lilia Rivera niega cancelación de visa estadounidense. (cortesía)

Acusan interés político contra Ana Lilia Rivera

El posicionamiento también vincula la difusión de la versión con la actividad política que mantiene Ana Lilia Rivera en Tlaxcala, donde desarrolla una agenda territorial y participa en el proceso de organización en defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional.

En este contexto, se acusa que la información forma parte de una “guerra sucia” contra la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera, con el objetivo de desacreditar su trayectoria, generar confusión entre la ciudadanía y afectar su imagen pública.

El documento señala que la información sobre asuntos de carácter internacional debe difundirse con elementos verificables, particularmente cuando involucra a una figura pública.

El posicionamiento sostiene que, ante la falta de pruebas que acrediten la supuesta cancelación de la visa estadounidense, no existe sustento para presentar esa versión como un hecho y considera que su difusión debe entenderse dentro del contexto de la confrontación política que enfrenta la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera.