La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera convocó a mantener la unidad dentro del movimiento de la Cuarta Transformación durante un acto multitudinario realizado en la capital de Tlaxcala, donde recibió muestras de respaldo de cientos de personas.

La aspirante a la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía sostuvo que el proyecto político debe colocarse por encima de cualquier interés personal y llamó a continuar el trabajo territorial para mantener la cercanía con la ciudadanía.

Ante sus simpatizantes, Ana Lilia Rivera afirmó que existe espacio para todas las personas dentro del movimiento y señaló que el momento exige sumar voluntades en torno al proyecto de la Cuarta Transformación.

La senadora con licencia consideró que el llamado de la transformación es más grande que cualquier persona y destacó la importancia de continuar recorriendo el territorio para dar a conocer los resultados que, desde su perspectiva, ha generado el movimiento.

Ana Lilia Rivera convoca a la unidad para fortalecer la 4T en Tlaxcala. (Cortesía)

El pueblo de Tlaxcala decidirá, afirma Ana Lilia Rivera

La aspirante sostuvo que será el pueblo de Tlaxcala quien tome la decisión sobre la Coordinación, por lo que pidió confiar en la capacidad de la ciudadanía para distinguir entre las propuestas y las descalificaciones.

En este contexto, se refirió a los ataques y a la denominada guerra sucia que, aseguró, ha recibido durante las últimas semanas. Frente a ello, llamó a mantener la organización territorial y continuar compartiendo con la ciudadanía los resultados de la Cuarta Transformación.

Afirmó que su trabajo político está vinculado con la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional, principios que consideró fundamentales para mantener una visión de país centrada en el bienestar colectivo.

Asimismo, llamó a no colocar ninguna aspiración individual por encima del proyecto colectivo y planteó que, ante las diferencias y los ataques, la respuesta debe centrarse en mayor unidad, trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía.

Durante su intervención, Rivera Rivera también sostuvo que en el movimiento no debe prevalecer el rencor, el odio o el temor, sino los hechos y el trabajo.

De esta manera, la aspirante reiteró su llamado a mantener la organización y la unidad en Tlaxcala de cara a la definición de la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía.