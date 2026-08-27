En su recorrido por diversos municipios de Tlaxcala, la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera ha recibido muestras de respaldo por parte de familias locales, quienes destacan su cercanía, trayectoria y experiencia política para encabezar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en la entidad.

Durante estas asambleas y encuentros comunitarios, los habitantes señalan como fortalezas su desempeño en el trabajo legislativo, la congruencia con los principios del movimiento y su permanente labor en el territorio tlaxcalteca.

Ana Lilia Rivera fortalece recorridos en Tlaxcala por la defensa de la Transformación (Cortesía)

Ana Lilia Rivera escucha las necesidades prioritarias de Tlaxcala

Las visitas directas han permitido a la legisladora entablar diálogos abiertos con la ciudadanía, recogiendo inquietudes y propuestas sobre las condiciones que enfrenta el estado. En estas mesas de trabajo, la exigencia común de los habitantes apunta a contar con un liderazgo con capacidad de escucha, apertura al consenso y vínculo constante con la población.

Estas manifestaciones de apoyo se dan dentro del proceso interno de Morena para estructurar el comité de defensa en la entidad. Ante ello, Ana Lilia Rivera ha insistido en que el proyecto debe privilegiar la unidad, la labor de campo y el trabajo de base.

Asimismo, sostiene que la Transformación debe trascender el trabajo puramente institucional y mantenerse arraigada en las demandas de las comunidades.

Por su parte, los simpatizantes con los que ha conversado reiteran que su trayectoria en el servicio público la perfilan para liderar la nueva etapa del movimiento en la entidad, consolidando el diálogo directo como eje fundamental para trazar el rumbo de Tlaxcala en el proyecto de la Cuarta Transformación.