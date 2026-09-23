Ana Lilia Rivera Rivera, senadora con licencia, consideró que la regulación nacional del uso de celulares y otros dispositivos con pantalla en escuelas primarias y secundarias representa una oportunidad para recuperar espacios de atención, aprendizaje y convivencia.

Ante la entrada en vigor de los nuevos lineamientos, prevista para el próximo 3 de noviembre, la legisladora señaló que establecer límites al uso de estos dispositivos no significa alejar a las nuevas generaciones de la tecnología, sino promover que aprendan a utilizarla de manera responsable y equilibrada.

Rivera destacó que la medida fue acordada por las autoridades educativas de las 32 entidades federativas y estará acompañada por un periodo de información y participación de las comunidades escolares.

Regulación de celulares permitirá recuperar espacios de convivencia

La senadora con licencia consideró positivo que la regulación no impida que las y los estudiantes lleven sus dispositivos a los planteles, sino que establezca que permanezcan guardados durante las clases y los recreos, excepto en casos de emergencia o circunstancias particulares.

Para Ana Lilia Rivera, esta disposición puede contribuir a que las escuelas recuperen espacios destinados a la convivencia y la atención, sin plantear una oposición al desarrollo tecnológico.

La legisladora sostuvo que el objetivo debe ser encontrar un equilibrio entre el uso de las herramientas digitales y las actividades que forman parte de la experiencia escolar.

Ana Lilia Rivera pide fortalecer la educación digital

Rivera señaló que la regulación debe estar acompañada de una verdadera educación digital para niñas, niños y adolescentes, de manera que aprendan a desenvolverse de forma responsable en los entornos tecnológicos.

Esto incluye no sólo establecer límites al tiempo frente a las pantallas, sino también enseñar a las y los estudiantes a proteger sus datos personales, identificar información falsa, actuar responsablemente en redes sociales y utilizar la tecnología con fines constructivos.

La senadora con licencia enfatizó que las escuelas también deben contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y a la toma de decisiones responsables frente al uso de dispositivos digitales.

Comunidades escolares participarán antes de la entrada en vigor

Ana Lilia Rivera sostuvo que las reglas deberán aplicarse tomando en cuenta las características de cada comunidad escolar, por lo que consideró relevante el periodo de 30 días de asambleas informativas durante octubre.

Estos encuentros permitirán escuchar las opiniones de docentes, estudiantes y familias antes de que los nuevos lineamientos entren en vigor.

La legisladora señaló que la escuela no sólo transmite conocimientos, sino que también forma capacidades para convivir, desarrollar pensamiento crítico y tomar decisiones responsables. En ese sentido, sostuvo que aprender a utilizar un dispositivo también implica reconocer cuándo es necesario dejarlo a un lado.