El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabeza el rescate del lago de Pátzcuaro, tras años de sequía y deterioro ambiental, mediante una estrategia integral basada en acciones multidisciplinarias y el trabajo conjunto con comunidades indígenas.

En dos años se han recuperado 500 hectáreas y se proyecta continuar en 2026 con la limpieza de los canales Chapultepec y Erongarícuaro.

La estrategia incluyó el combate al robo de agua, la rehabilitación de manantiales y el uso del sistema satelital Guardián Forestal, que permitió detectar tomas ilegales y ordenar el aprovechamiento del recurso hídrico, con la participación activa de las comunidades aledañas a la cuenca del lago.

Alfredo Ramírez Bedolla presenta avances del rescate del lago de Pátzcuaro

Durante la primera reunión de 2026 del Comité Interinstitucional para la Defensa del Lago de Pátzcuaro, se presentaron los avances logrados en 2024 y 2025, así como proyectos estratégicos como la tecnificación del distrito de riego de Chapultepec, la limpieza de canales y la rehabilitación de manantiales.

En este periodo se atendieron 56 sitios, se liberaron 89 nacimientos de agua y se intervinieron 10 canales de navegación, lo que permitió generar más de 2 mil empleos temporales.

Hasta 2025 resurgieron más de 50 manantiales y se descubrieron cinco adicionales, con la extracción de alrededor de 35 mil metros cúbicos de desechos.

Las labores incluyeron desmalezado de 30 mil metros cuadrados, dragado de 5 mil metros cúbicos y retiro de vegetación invasiva. Además, se liberaron 100 mil crías de pez blanco y 30 mil de acúmara, mientras que entre 2024 y 2025 se rescataron 83 manantiales.

Las obras permitieron retirar más de 41 mil metros cúbicos de azolve; solo en 2025 se extrajeron 96 mil 700 metros cúbicos. Estas acciones reactivaron actividades como el canotaje y fortalecieron el turismo, incluida la Noche de Muertos.

Gobierno de Michoacán logra rescate histórico del lago de Pátzcuaro. (Cortesía)

Meta de reforestar 10 millones de árboles en Michoacán

A las acciones de rescate se suma la meta de reforestar 10 millones de árboles en Michoacán, de los cuales 1.5 millones serán destinados a la cuenca del lago de Pátzcuaro.

Además, se invertirán 30 millones de pesos en el programa de empleo temporal y 147 millones de pesos del Plan Michoacán para modernizar plantas de tratamiento, consolidando a la entidad como referente nacional en la defensa de ecosistemas estratégicos.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán mantiene una agenda ambiental sólida rumbo a 2026, orientada a la conservación de los ecosistemas y al fortalecimiento del turismo sostenible en la región del lago de Pátzcuaro.