Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, dio arranque a las pruebas del teleférico de Uruapan, obra que presenta el 97% de avance en general, por lo que comenzará la fase de pruebas electromecánicas y de certificación internacional, previo a su puesta en operación para beneficio de miles de habitantes.

Teleférico de Uruapan tuvo una inversión de 3.2 millones de pesos

Durante la supervisión, el gobernador explicó que las pruebas pondrán en funcionamiento 40 de las 90 cabinas del trayecto entre las estaciones 1 y 3. Asimismo, se comenzará la certificación del sistema de transporte a través de la empresa europea Tüv Süd, una de las dos certificadoras especializadas que existen a nivel mundial y que se deben realizar año con año para garantizar la seguridad operativa.

Por otra parte, destacó que las estaciones están diseñadas con accesibilidad universal y elevadores de alto tráfico para brindar un servicio eficiente y seguro para todas las personas.

Teleférico de Uruapan beneficiará a 19 mil personas diariamente (Cortesía)

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, señaló que el teleférico beneficiará a 19 mil personas diariamente, y cuenta con 8.4 kilómetros de trayecto, cruzando por puntos clave de la ciudad para garantizar el acceso a la movilidad más digna.

El teleférico de Uruapan contó con una inversión de 3.2 millones de pesos y está desarrollado bajo los principios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, garantizando que el crecimiento turístico se alinee con la preservación del entorno natural. Asimismo, contará con vigilancia permanente, garantizando viajes seguros.

Con esta obra, el gobierno de Michoacán reafirma su compromiso por garantizar un acceso a la movilidad seguro y digno en todo el estado, para beneficiar a miles de personas alrededor de la entidad.