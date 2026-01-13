Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la inversión empresarial en Michoacán suma 73 mil 454 millones de pesos, acumulados de octubre de 2021 a la fecha, lo que ha fortalecido el desarrollo económico de la entidad con la generación de más de 39 mil empleos directos e indirectos.

El gobernador michoacano señaló que estos recursos han permitido dinamizar la economía estatal y mejorar las condiciones de bienestar para miles de familias en distintos municipios.

Alfredo Ramírez Bedolla informa que Michoacán supera los 500 mil empleos formales

El mandatario estatal informó que 20 empresas, entre ellas Grupo Merza, Elevapark, ArcelorMittal, Bafar y Arauco, han invertido en 13 municipios de Michoacán, contribuyendo a la generación de 14 mil 613 empleos directos y 25 mil 103 indirectos.

Además, destacó que tan solo en octubre de 2025, la entidad alcanzó un total de 501 mil 469 empleos formales, cifra que refleja el crecimiento sostenido del mercado laboral en el estado.

Alfredo Ramírez Bedolla destaca inversión histórica y crecimiento del empleo en Michoacán. (Cortesía)

Finalmente, Alfredo Ramírez Bedolla subrayó que se tiene proyectada una inversión adicional de 11 mil 987 millones de pesos para la puesta en marcha del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar “Parque Bajío Michoacán”, en el que el Gobierno estatal destinará alrededor de 600 millones de pesos.