El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la conformación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), una unidad de élite impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el objetivo de consolidar una policía profesional, confiable y con liderazgo, como parte de la estrategia integral para combatir la delincuencia de manera efectiva.

El mandatario estatal destacó que este nuevo agrupamiento fortalecerá las acciones de seguridad en la entidad, mediante una respuesta táctica especializada frente a delitos de alto impacto.

Alfredo Ramírez Bedolla impulsa grupo élite contra delitos de alto impacto

Alfredo Ramírez Bedolla detalló que el GOE estará integrado por elementos con preparación de alto nivel, seleccionados por su capacidad física, resistencia, disciplina operativa y conocimientos especializados, con el fin de reforzar la estrategia de seguridad implementada en Michoacán en coordinación con autoridades federales.

La intención de esta convocatoria para el GOE es reclutar a los mejores agentes en cuestiones físicas, atléticas y de conocimientos para contar con un agrupamiento de reacción inmediata. Alfredo Ramírez Bedolla

Por su parte, José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, explicó que este grupo de la Guardia Civil tendrá a su cargo planear, ejecutar y apoyar estrategias táctico-operativas de alto impacto, orientadas a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las y los michoacanos.

Asimismo, señaló que el agrupamiento contribuirá a la preservación del orden público y la paz social, bajo principios de honradez, perspectiva de género y respeto irrestricto a los derechos humanos.

La estrategia contempla la integración de perfiles con alto sentido de responsabilidad y confidencialidad, capacidad para trabajar bajo presión, uso legítimo de la fuerza, apego estricto a la legalidad y una sólida vocación de servicio, con el objetivo de fortalecer la seguridad estatal y combatir de manera frontal a la delincuencia.