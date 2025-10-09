José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato, admitió que ha recibido amenazas luego del ataque que sufrió Don Nico durante una transmisión en vivo.

“Yo en lo particular tengo amenazas personales…Hace poco balearon a mi jefe de escoltas” José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra

En entrevista para Azucena Uresti, el alcalde señaló que tuvo que abandonar su domicilio para salvaguardarse, así como a su familia.

Asimismo, resaltó que, al momento de recibir la administración, Salvatierra se colocaba como el 4 municipio más violento de Guanajuato.

Alcalde de Salvatierra acepta que ha recibido amenazas de muerte

El alcalde de Salvatierra señaló que ha recibido varias amenazas de muerte que han incrementado desde el ataque a Don Nico.

Recordó en entrevista que el pasado 6 de junio atacaron a su jefe de escoltas, quien logró librar los disparos en su contra cerca de su domicilio.

Resaltó que tuvo que salir del municipio para poder proteger a su familia, pues ha recibido amenazas y ataques cibernéticos.

“Yo tuve que salir del municipio porque empecé a recibir ataques cibernéticos y mensajes contra mi familia y amenazas de muerte” José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra

José Daniel Sámano resaltó que “del domicilio tuve que salir por todas las amenazas que recibo”, esto por la seguridad de su esposa y sus 3 hijas.

Don Nico se encuentra grave en hospital del Celaya; activismo podría ser motivo del ataque

Por otra parte, el alcalde de Salvatierra compartió que Don Nico recibió 3 disparos de los que 2 generaron heridas de salida; se encuentra grave en el Hospital General de Celaya, Guanajuato.

Asimismo, señaló que la Fiscalía del Estado mantiene 2 líneas de investigación; una de éstas señala que el ataque estaría relacionado con su activismo.