El Gobierno de México mantendrá hasta el 14 de noviembre el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud dirigida a derechohabientes de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad en las capitales de 24 entidades donde el sistema de salud está federalizado.

La credencial permitirá a los beneficiarios acceder a distintos servicios médicos y facilitará la identificación de su derechohabiencia dentro del sistema de salud.

Más de 2 mil módulos atenderán registro para credencial de salud

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en el país fueron instalados 2 mil 136 módulos que brindarán atención de lunes a sábado, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La ubicación de los módulos puede consultarse en la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

La funcionaria explicó que, a partir de enero de 2027, la credencial permitirá acceder a medicamentos, ubicar unidades médicas cercanas y consultar el expediente médico electrónico del paciente.

También detalló que las personas con discapacidad menores de 18 años podrán realizar el trámite acompañadas de madre, padre o tutor.

Para agilizar la atención, el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes.

Gobierno de México mantiene registro para credencial del Servicio Universal de Salud. (Cortesía)

Así será el calendario de registro por apellido

La primera y tercera semana de cada mes, hasta el 14 de noviembre, corresponde a las siguientes letras:

Lunes: A, B

Martes: C

Miércoles: D, E, F

Jueves: G

Viernes: H, I, J, K, L

Sábado: Rezagados

La segunda y cuarta semana de cada mes se atenderá de la siguiente manera:

Lunes: M

Martes: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles: R

Jueves: S, T, U

Viernes: V, W, X, Y, Z

Sábado: Rezagados

Las personas interesadas deberán presentar:

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

Entre las identificaciones válidas se encuentran pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla militar o constancia de identidad expedida por autoridades federales, estatales o municipales.