El Gobierno de México mantendrá hasta el 14 de noviembre el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud dirigida a derechohabientes de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad en las capitales de 24 entidades donde el sistema de salud está federalizado.
La credencial permitirá a los beneficiarios acceder a distintos servicios médicos y facilitará la identificación de su derechohabiencia dentro del sistema de salud.
Más de 2 mil módulos atenderán registro para credencial de salud
La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en el país fueron instalados 2 mil 136 módulos que brindarán atención de lunes a sábado, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
La ubicación de los módulos puede consultarse en la página oficial de la Secretaría de Bienestar.
La funcionaria explicó que, a partir de enero de 2027, la credencial permitirá acceder a medicamentos, ubicar unidades médicas cercanas y consultar el expediente médico electrónico del paciente.
También detalló que las personas con discapacidad menores de 18 años podrán realizar el trámite acompañadas de madre, padre o tutor.
Para agilizar la atención, el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes.
Así será el calendario de registro por apellido
La primera y tercera semana de cada mes, hasta el 14 de noviembre, corresponde a las siguientes letras:
- Lunes: A, B
- Martes: C
- Miércoles: D, E, F
- Jueves: G
- Viernes: H, I, J, K, L
- Sábado: Rezagados
La segunda y cuarta semana de cada mes se atenderá de la siguiente manera:
- Lunes: M
- Martes: N, Ñ, O, P, Q
- Miércoles: R
- Jueves: S, T, U
- Viernes: V, W, X, Y, Z
- Sábado: Rezagados
Las personas interesadas deberán presentar:
- Identificación oficial con fotografía
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
- Teléfono de contacto
Entre las identificaciones válidas se encuentran pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla militar o constancia de identidad expedida por autoridades federales, estatales o municipales.