La Secretaría de Bienestar dio a conocer que del 13 al 20 de mayo se llevará a cabo la entrega de tarjetas a las personas que se registraron en marzo en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, explicó que las y los beneficiarios recibirán un mensaje SMS con la información correspondiente sobre fecha, hora y lugar para recoger su Tarjeta del Bienestar.
Además, las personas también podrán consultar los datos de entrega ingresando su CURP en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.
Tarjeta Bienestar 2026: requisitos para recoger la pensión de discapacidad
La funcionaria recordó que la pensión está enfocada en personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar un apoyo económico y justicia social para uno de los sectores históricamente más vulnerables del país.
Asimismo, destacó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum continuará fortaleciendo y ampliando la cobertura de este tipo de programas para llegar a todo el país.
Para recoger la Tarjeta Bienestar, las personas registradas deberán acudir personalmente al módulo asignado y presentar:
- Identificación oficial vigente con fotografía, en original y copia
- Comprobante del trámite de registro
La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad forma parte de los programas sociales más importantes del gobierno federal y busca apoyar a miles de familias mexicanas.
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