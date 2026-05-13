La Secretaría de Bienestar dio a conocer que del 13 al 20 de mayo se llevará a cabo la entrega de tarjetas a las personas que se registraron en marzo en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, explicó que las y los beneficiarios recibirán un mensaje SMS con la información correspondiente sobre fecha, hora y lugar para recoger su Tarjeta del Bienestar.

Además, las personas también podrán consultar los datos de entrega ingresando su CURP en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Tarjeta Bienestar 2026: requisitos para recoger la pensión de discapacidad

La funcionaria recordó que la pensión está enfocada en personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar un apoyo económico y justicia social para uno de los sectores históricamente más vulnerables del país.

Asimismo, destacó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum continuará fortaleciendo y ampliando la cobertura de este tipo de programas para llegar a todo el país.

Para recoger la Tarjeta Bienestar, las personas registradas deberán acudir personalmente al módulo asignado y presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía, en original y copia

Comprobante del trámite de registro

Secretaría de Bienestar inicia entrega de tarjetas para Pensión de Discapacidad 2026 (cortesía)

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad forma parte de los programas sociales más importantes del gobierno federal y busca apoyar a miles de familias mexicanas.

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