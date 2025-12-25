La tarde del miércoles 24 de diciembre, se registró un accidente a las afueras de una tienda Waldo’s de Tijuana, Baja California, pues cayó un espectacular y dejó un saldo de un lesionado.

De acuerdo con la información emitida por medios locales, el incidente tuvo lugar en la zona del estacionamiento de la sucursal que se ubica en inmediaciones de la colonia Soler.

Caída de espectacular en Waldo’s de Tijuana dejó un lesionado

Un saldo de una persona lesionada fue el dejado tras un accidente en Waldo’s de Tijuana, el cual se registró tras la caída de un espectacular debido a los fuertes vientos y las lluvias.

Sobre lo ocurrido, los reportes establecen que además de la persona que resultó herida debido al impacto de la estructura, la cual se desplomó sobre varios automóviles, dejó 6 vehículos particulares dañados.

En torno a los hechos, circulan en redes sociales diversas imágenes en las que se puede observar la magnitud del accidente, debido a que se aprecia que el espectacular aplastó por completo un par de unidades.

Con respecto a la persona que resultó lesionada por el accidente afuera del Waldo’s Tijuana, se señala que se encuentra en buen estado, toda vez que las heridas que sufrió fueron de menor consideración.

Autoridades investigan accidente en Waldo’s Tijuana

Tras la caída del espectacular en el Waldo’s Tijuana, las autoridades dieron a conocer que se dio inicio a una revisión técnica del accidente para determinar si el espectacular presentaba alguna deficiencia que derivó en su caída.

No obstante, versiones preliminares sostienen que el desplome de la estructura se registró debido a las condiciones climáticas de las últimas horas, pues se reportan fuertes vientos e intensas lluvias.

Con respecto a la revisión, se informó que se efectúa para evitar situaciones similares en el futuro, más aun cuando la tienda fue clausurada semanas atrás por algunas irregularidades.

Cabe destacar que cerca de un mes atrás, la tienda Waldo’s de Tijuana en la colonia Soler, fue cerrada por Protección Civil, luego de que se detectaron fallas significativas en materia de seguridad estructural y seguridad operativa.