La tarde del martes 17 de marzo de 2026, una lona espectacular instalada en la azotea de un edificio en construcción cayó sobre Periférico Sur en la CDMX debido a las fuertes lluvias y rachas de viento.

El incidente ocurrió cerca de TV Azteca y, aunque no hubo personas lesionadas, sí afectó la circulación vehicular.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para retirar el anuncio de grandes dimensiones, lo que permitió normalizar el tráfico tras algunos minutos de afectación.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el incidente que ocurrió la tarde del

Caída de espectacular en Periférico Sur no dejó lesionados

Las lluvias y vientos en la CDMX, provocaron que una lona espectacular se desprendiera de la estructura en la que estaba instalada, en la azotea de un edificio, y cayera en Periférico Sur.

Sobre lo ocurrido, el portal Aristegui Noticias destacó que el anuncio que estaba en la parte alta de un inmueble en obra, cayó en la vía a la altura de TV Azteca.

Cae espectacular en Periférico Sur (Especial)

De la misma forma, el reporte asevera que ninguna persona resultó lesionada por la caída de la lona a pesar de su gran tamaño, peso y la constante circulación de autos en Periférico Sur.

Autoridades atendieron caída de espectacular en Periférico Sur

Cerca de las 15:20 horas del 17 de marzo, se registró la caída de la lona espectacular sobre el Periférico Sur en la CDMX, incidente por el que el tráfico vehicular se vio afectado.

A través de su cuenta en X, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX compartió un mensaje en el que informó sobre los trabajos para retirar el anuncio.

Al respecto, el organismo destacó elementos policiacos de la SSC se trasladaron hasta el sitio donde cayó el espectacular para quitarlo y evitar incidentes mayores con los automovilistas.

EN SEGUNDO PUENTE DEL PERIFÉRICO | "Voy con información de última hora. Se cayó una manta en segundo piso de Periférico Sur", #perifericosur #tlalpan pic.twitter.com/hYjIM0qnc3 — VIALIDAD CDMX (@AlejandraJ57690) March 17, 2026

Derivado de lo anterior, la circulación en la zona se vio afectada por algunos minutos, sin embargo tras el retiro del objeto de grandes dimensiones, el tráfico se normalizó.

Cabe destacar que por el gran tamaño de la lona espectacular, quedó tendida en parte del segundo piso de Periférico Sur y sobre algunos carriles de la parte inferior de la misma vialidad.