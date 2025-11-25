La Asociación de Estudiantes Universitario Sonorenses (ADEUS) entregó un pliego petitorio para aprobar la Ley 1 de Noviembre luego de la explosión en Waldo’s Hermosillo, que cobró la vida de más de 20 personas.

Paul Axel Medellín, secretario de ADEUS, explicó que la iniciativa surge de las mesas de trabajo que se han realizado con organizaciones civiles, académicos y estudiantes, además de familiares de las víctimas de la explosión.

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo, Sonora (EFE)

Explosión en Waldo’s Hermosillo: Piden aprobar pliego petitorio y Ley 1 de Noviembre

De acuerdo con la información, la Ley 1 de Noviembre es una propuesta en materia de protección civil que pretende garantizar la seguridad en comercios, empresas e instituciones públicas y privadas del estado de Sonora.

La Ley 1 de Noviembre forma parte del pliego petitorio que se ha trabajado con las familias de las víctimas de la explosión en Waldo’s Hermosillo y será presentada ante el Congreso de Sonora al alcanzar las firmas necesarias.

De aprobarse, la Ley 1 de Noviembre será la base para crear una estructura operativa y jurídica que regule establecimiento, capacitaciones y supervisión periódica, además de aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Cabe mencionar que las familias de las víctimas de la explosión en Waldo’s Hermosillo respaldan la Ley 1 de Noviembre, pues señalaron que esta tragedia evidenció la falta de protección y supervisión en comercios de Sonora.