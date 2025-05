Plutarco Haza -de 52 años de edad- describió a la chef Zahie Téllez como una “mujer muy desubicada” por su comportamiento.

Pues la jueza de MasterChef Celebrity 2025 ha dado de qué hablar en las últimas emisiones del programa.

Por medio de una transmisión en sus redes sociales Plutarco Haza habló de lo que ha sido su experiencia en MasterChef Celebrity 2025.

Siendo que el actor lanzó una dura crítica en contra de la chef Zahie Téllez, a quien usuarios señalan como su amiga.

De acuerdo con Plutarco Haza, la actitud de la jueza es totalmente inapropiada, sobre todo por su comportamiento con los concursantes.

“Desagradable” fue la forma en la que el actor describió a Zahie Téllez en cuanto a su trato con los demás.

Pues, al parecer, suele gritar e insultar a lo largo de las grabaciones del programa.

“Ella era igual en el programa que a la hora de la comida, conmigo fue grosera, me gritaba y me decía que no podía hablar con el chef Herrera, ni el chef Poncho, me intentaba humillar“.

Plutarco Téllez