MasterChef Celebrity 2023 arrancó y con ello la chef Zahie Téllez ya fue acusada de prepotente por no probar los platillos, pero ¿quién es? Te contamos todo sobre la nueva juez.

El estreno de MasterChef Celebrity 2023 ya dio de qué hablar y hasta ya sabemos quien será la nueva mala de la historia domingo a domingo.

Luego de que la chef Zahie Téllez se diera a conocer por su fuerte carácter y exigencia misma en la competencia de MasterChef Celebrity 2023.

Tanto que siendo el primer día la chef Zahie Téllez ya fue acusada de prepotente por no probar los platillos, pero qué hay más detrás de la exigente juez de MasterChef Celebrity 2023.

¿Quién es la chef Zahie Téllez, acusada de prepotente por no probar los platillos en MasterChef Celebrity 2023? (@@zahietellez)

¿Quién es la chef Zahie Téllez?

Zahie Téllez es la nueva chef juez en MasterChef Celebrity 2023; es originaria de Mazatlán, Sinaloa, sin embargo se desconoce su edad.

Se sabe que desde corta edad la chef Zahie Téllez tuvo un gran amor por la cocina, gracias a su madre y abuela.

Sin embargo, antes de convertirse en chef, Zahie Téllez es economista, tras estudiar la carrera de Economía y Ciencias Políticas en el ITAM.

Incluso, la chef Zahie Téllez trabajó nueve años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tiempo en el que la chef Zahie Téllez comenzó a prepararse en la cocina en el Instituto Gastronómico Letty Gordon de México.

Después de esto la chef Zahie Téllez emprendió un viaje a Italia donde realizó un diplomado en Gastronomía, así como un máster en cocina italiana y convertirse en la aprendiz del chef italiano Ugo Alciati.

¿Quién es la chef Zahie Téllez, acusada de prepotente por no probar los platillos en MasterChef Celebrity 2023? (@@zahietellez)

A partir de ese momento la chef Zahie Téllez comenzó a brillar por sí misma, lo que la ha llevado a especializarse en la cocina mexicana e italiana.

Asimismo, entre los galardones de la chef Zahie Téllez está el Amico della Cucina Italiana nell Mondo, otorgado por la Accademia Italiana della Cucina y es socia de cuatro restaurantes en Europa.

Por otra parte, MasterChef Celebrity 2023 se suma a la lista de programas de los que chef Zahie Téllez ha formado parte, pues en su haber se encuentran:

Enchilarte

Sabor a milpa

Buenos sabores

Gourmet light

Recetas caseras desde México

Platos de cuchara

De chile, mole y pozole

¿Quién es la chef Zahie Téllez, acusada de prepotente por no probar los platillos en MasterChef Celebrity 2023? (@@zahietellez)

Zahie Téllez la chef de MasterChef Celebrity 2023 que no se anda a medias tintas

No es novedad que la chef Zahie Téllez fuera acusada de prepotente por no probar los platillos en MasterChef Celebrity 2023.

Ya que desde un principio, la chef Zahie Téllez advirtió que podría ser amada u odiada durante su participación en el reality de cocina.