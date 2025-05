Anabel Ferreira -de 62 años- sigue generando controversia en MasterChef Celebrity 2025, tras la inesperada eliminación de Isaías Espinoza, el famoso ‘Chef en proceso’.

Y es que, mientras la redes sociales siguen criticando su permanencia en MasterChef Celebrity 2025, la propia Anabel Ferreira ha admitido que ni ella pensó en llegar tan lejos.

Lo peor es que a pesar de admitir que lo suyo no es la cocina, Anabel Ferreira dijo confiar en que otra cualidad, la ayude a prolongar su permanencia en MasterChef Celebrity 2025.

Anabel Ferreira (@anabelferreirab / Instagram)

Anabel Ferreira pensó que la eliminarían en los primeros episodios de MasterChef Celebrity 2025

En un nuevo video en TikTok, la actriz y comediante confesó que hasta ella se imaginó que su estancia en MasterChef Celebrity 2025 sería muy corta.

“Cuando llego al primer episodio de MasterChef estoy pensando, ‘ah, bueno, pues sí, sí puedo ser eliminada rápidamente, pero voy a procurar que no”, reconoció.

Ante sus limitados conocimientos de cocina, Anabel Ferreira dijo haber entrado al reality show de cocina, confiando en que no se valoraran tanto sus habilidades culinarias y se le diera más peso a su carisma.

“Vamos a ver hasta qué punto en esta temporada de MasterChef el mérito se refiere concretamente a la parte culinaria o quizá se tome en cuenta el estilo duro que dicen que, medio que caigo bien”, comentó.

Anabel Ferreira revela que confía en otra culidad suya, no en la cocina, le ayudará a seguir en MasterChef Celebrity 2025

Anabel Ferreira se mostró tan confiada en que “su estilo” la ayude a seguir avanzando en MasterChef Celebrity 2025, que ni siquiera se molesta en practicar algunos platillos, como sí lo hacen sus otros compañeros.

Y, es que, se justificó diciendo que ella no come comida muy elaborada, por lo que lo único que podría preparar son platillos sencillos, como un caldo o un enorme plato de ensalada de verduras.

“Entonces, yo creo que, me apoyo en pensar eso, me tranquilizo pensando en eso porque yo sé que practico poco y además a mi, para la cotidianidad, me gusta la comida super sencilla”, señaló.

Polémicas declaraciones de Anabel Ferrerira avivan las críticas sobre su permanencia en MasterChef Celebrity 2025

Lejos de calmar los ánimos, las declaraciones de Anabel Ferreira solo avivaron la llama de las críticas.

Los usuarios de TikTok no solo la atacaron a ella, sino también a los jueces de MasterChef Celebrity 2025, acusándolos de favoritismo.

Muchos recordaron cómo chefs como Zahie Téllez fueron implacables con otros concursantes con menos habilidad, como Memo Ríos.

A él lo criticaron duramente e incluso lo eliminaron, mientras que a Anabel Ferreira le perdonan errores y la ayudan desde el balcón, destacaron.

Comentarios como “Que nunca se olvide que la chef Zahie criticó a Memo Ríos por recibir ayuda y a Anabel la salvó” inundaron las redes. También le reclamaron: “¿Sra., cuándo va a hacer un platillo ‘sin ayuda de nadie’?”, y “Fue injusto que se fuera Isaías”.