Plutarco Haza es el actor, director y conductor de Bizbirije que cocinará en MasterChef Celebrity 2025.

MasterChef Celebrity 2025 volvió a sorprender al público al anunciar a su octavo participante, quien es Plutarco Haza.

El destacado actor pondrá a prueba sus habilidades culinarias para sorprender a los estrictos jueces y lograr ser uno de los favoritos.

Fue a través de las redes sociales del programa que le dieron la bienvenida a Plutarco Haza a la cocina más famosas de México.

Plutarco haza es uno de los famosos que participarán en Masterchef Celebrity (Instagram/@masterchefmx)

¿Quién es Plutarco Haza? Va a cocinar en MasterChef Celebrity 2025

Plutarco Valdés Haza, conocido artísticamente como Plutarco Haza, es un actor y director mexicano.

Pasó parte de su juventud en Mazatlán, Sinaloa, donde empezó a interesarse por el teatro y la actuación hasta establecerse en la Ciudad de México.

Destacó inicialmente por su trabajo como conductor en el programa de Bizbirije del canal Once.

Plutarco Haza lograría un enorme reconocimiento en 1997 por su papel de ‘Andrés’ en la popular telenovela Mirada de Mujer de TV Azteca.

Desde entonces, su talento y galanura lo llevaron a formar parte de importantes proyectos, mismos que lo convirtieron en uno de los actores más queridos.

A lo largo de su carrera, Plutarco Haza ha seguido impresionando tanto a la audiencia como a los críticos con su diversa gama de roles que van de intensos dramas a comedias.

Plutarco Haza (Agencia México)

¿Que edad tiene Plutarco Haza?

Plutarco Haza nació un 22 de junio de 1987, y en la actualidad tiene 52 años de edad.

¿Quién es la esposa de Plutarco Haza?

Plutarco Haza estuvo casado por diez años con la actriz Ludwika Paleta.

Después, el actor volvió a encontrar el amor con Ximena del Toro y se casaron en el 2014.

Plutarco Haza y Ximena del Toro (Instagram plutarcohaza / Instagram plutarcohaza)

¿Qué signo zodiacal es Plutarco Haza?

Plutarco Haza pertenece al signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Plutarco Haza?

Plutarco Haza tiene dos hijos; uno de ellos se llama Nicolás, fruto de su matrimonio con Ludwika Paleta.

El actor tiene otro hijo de nombre Leonardo, fruto de su matrimonio con su actual esposa Ximena del Toro.

¿Qué estudió Plutarco Haza?

Debido a que estaba interesado en el mundo de la actuación, Plutarco Haza estudió en el Foro de Rivera y en La Casa del Teatro, obteniendo la Licenciatura en Teatro.

Plutarco Haza (Instagram plutarcohaza / Instagram plutarcohaza)

¿En qué ha trabajado Plutarco Haza?

Plutarco Haza se ha enfocado en el mundo del entretenimiento y ha destacado en exitosos proyectos, tanto en melodramas, películas y teatro.

Las telenovelas que ha participado Plutarco Haza son:

Bendita mentira

Mirada de mujer

Todo por amor

Mientras haya vida

Demente criminal

En otra piel

El señor de los cielos

No te puedes esconder

Mujer de nadie

Las películas que ha participado Plutarco Haza son:

Atlético San Pancho

El libro de piedra

Hidalgo: La historia jamás contada

Las razones del corazón

Selección Canina

Plutarco Haza (Instagram plutarcohaza / Instagram plutarcohaza)

Plutarco Haza es el octavo participante confirmado para MasterChef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity 2025 sigue revelando a los integrantes de su nueva temporada.

Ahora fue el turno de Plutarco Haza, quien fue confirmado como el octavo participante de la cocina más famosa de México.

El actor mencionó que nunca se imaginó ser parte de un reality show: “La vida me sorprende, no me esperaba estar en un reality y menos uno de cocina” aclaró.