¿Por qué eliminaron al Chef en Proceso de MasterChef Celebrity 2025? Isaías Espinoza -de 23 años de edad- reacciona a todo lo que pasó en su último programa.

Isaías Espinoza -mejor conocido como Chef en Proceso- se convirtió en el octavo eliminado de MasterChef Celebrity Generaciones.

Su salida ha sido una de las más polémicas de MasterChef Celebrity 2025, es por ello por lo que Chef en Proceso explicó porqué cree que lo eliminaron de la competencia.

Chef en Proceso se convirtió en uno de los favoritos para ganar MasterChef Celebrity 2025, sin embargo fue eliminado de la competencia el domingo 18 de mayo.

Su salida de MasterChef Celebrity 2025 generó gran polémica y es que muchos creen que Chef en Proceso no debió de ser eliminado, porque hay otras celebridades que no cocinan.

Tras la controversia generada, Chef en Proceso compartió un video donde explica porqué cree que lo eliminaron de MasterChef Celebrity 2025.

Para este video, Chef en Proceso contó con la presencia de amigos y familiares, quienes reaccionaron a su último programa en el reality de cocina.

Chef en Proceso explicó que no sintió la presión de sus compañeros para bajar de balcón y que ya se había ofrecido para hacerlo.

Y es que Chef en Proceso quería tener la oportunidad de mejorar la mala impresión que dejó en los jueces en el capitulo anterior, porque no se sentía merecedor de estar en el balcón.

Chef en Proceso explicó que para la receta de mole no quiso ayuda del Chef porque se encontraba confiado en su receta y no porque fuera “arrogante” como le dijeron.

En su video Chef en Proceso destacó que a lo mejor él no entendió la dinámica y quiso seguir su receta como ya la tenía, algo que le terminó perjudicando.

Chef en Proceso se disculpó con sus seguidores que tenían una gran expectativa en él, pues señaló que él también esperaba un resultado diferente.

Su eliminación de MasterChef Celebrity 2025 hizo que Chef en Proceso se cuestionará sobre si debía continuar por el mismo camino.

En una plática con Antonio Betancourt, Chef en Proceso confesó que vivió un tenso momento con la Chef Zahie Téllez fuera de cámaras de MasterChef Celebrity 2025.

Y es que Chef en Proceso destacó que reciben críticas constructivas fuera del aire.

Pero la Chef Zahie Téllez fue muy tajante con él, incluso llegó a pensar de que se trataba de su personaje.

Y es que la Chef Zahie Téllez le reclamó a Chef en Proceso que haya dicho que le gustó su mole, cuando no fue así.

“La chef viene y, como que también alterada. Yo dije: ‘No manches, está en personaje, lo está grabando’, pero llega y como que con este tono alterado, llega y me dice: ‘Neta, ¿si te gustó tu mole?’. Y yo, de que: ‘No chef, la verdad’. (Ella me contestó) ‘Entonces, ¿para qué me dices que sí te gustó? No me digas que te gustó si no estaba bueno”

Chef en Proceso