Queda claro, Poncho de Nigris se lleva y no se aguanta. El regiomontano, de 47 años de edad, volvió a burlarse de Sergio Mayer por perder la prueba del liderato, lo que no esperaba es que éste le respondiera.

Durante un juego de preguntas y respuestas, Wendy Guevara, de 29 años de edad, llamó pendejo a Sergio Mayer por su derrota, razón por la que el ex Garibaldi, de 57 años de edad, le pidió a La Perdida “desapendejarse y poner atención”.

Ella aguantó carrilla, contrario a Poncho de Nigris, quien no soportó que Sergio Mayer se burlara porque no pudo ganarle a La Barby Juárez, a un “mueble” como la llama.

Ante esto, el influencer aseguró que no ha llamado “mueble” a la boxeadora e incluso ya molestó señaló que el programa era para ‘echar carrilla y no empinar’, ante esto Sergio Mayer respondió: “Aguante vara. Aguante puto, no se caliente, ahí dice Sprite: ‘no te calientes’”.

Poncho de Nigris y Sergio Mayer tienen enfrentamiento (La casa de los famosos México)

Sergio Mayer y Poncho de Nigris tienen un nuevo enfrentamiento

La carrilla subió de tono cuando ‘El tata’ exigió a Poncho de Nigris no meter al juego temas personales mucho menos entrar al terreno de la política, por lo que el influencer se burló más: “¿acaso te duele?”

Esto porque el influencer se burló de Sergio Mayer cuando éste propuso hacer retos dentro de La Casa de los Famosos México que tuvieran una labor social, es decir, hacer donaciones si se ganan las pruebas.

Propuesta que Poncho de Nigris no entendió, pensó que su compañero quería donar la comida de la casa, por lo que de inmediato advirtió que no lo dejará hacer campañas de política.

Sergio Mayer y Poncho de Nigris “se agarran a golpes”

Después de gritarse, una vez que Sergio Mayer le pidió no traer la política al juego y Poncho de Nigris entendió la propuesta, el influencer le pidió disculpas y el ex Garibaldi también.

No obstante, más tarde en el cuarto Infierno ambos se agarraron a golpes. Los amigos pusieron fin a sus diferencias luego de medir fuerza, por supuesto, todo se trató de un juego.