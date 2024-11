El nombre de Teresa Mendoza es muy nombrado dentro de la desaparición de Jacobo Grinberg, y de quien se tienen las mayores sospechas según el documental El secreto del doctor Grinberg en Netflix, pero ¿qué pasó con ella?

El documental lanzado en 2020, pero que recién se estrenó en Netflix, El secreto del doctor Grinberg, volvió a despertar el interés por Teresa Mendoza, la esposa del científico desaparecido.

Así que te contamos qué pasó con Teresa Mendoza, según lo narrado en el documental El secreto del doctor Ginberg en Netflix.

¿Qué pasó con la esposa del Jacobo Grinberg? Esto plantea el documental El secreto del doctor Grinberg en Netflix sobre Teresa Mendoza.

Un 8 diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro, siendo Teresa Mendoza la última que lo vio con vida y que tras la búsqueda del doctor también desapareció.

Durante el documental de El secreto del doctor Grinberg en Netflix, la narración basada en testimonios de familiares, trabajadores, amigos, periodistas y el agente Clemente Padilla se plantea la idea de que la esposa de Jacobo Grinberg tuvo que ver con su desaparición.

Pero ¿qué pasó con Teresa Mendoza?

Teresa Mendoza, esposa de Jacobo Grinberg. (Netflix / Tomada de video)

Luego de que la esposa de Jacobo Grinberg negó al doctor ante la llamada de su hija Estusha, comenzó una búsqueda pues habían transcurrido días y el científico seguía sin aparecer.

Aunque aparentemente era normal que no llegara a sus fiestas de cumpleaños y no se comunicara, su ausencia a un seminario fue lo que detonó la búsqueda, pues eso no era normal en Jacobo Grinberg y menos sin avisar.

Debido a que Teresa Mendoza comentó a Estusha que su padre había salido antes de viaje a La India, se convirtió en la principal sospechosa pero por otros motivos más a este.

Jacobo Grinberg había compartido a sus cercanos -colaborador y hermano- que tenía miedo de Teresa Mendoza, además de que desde hace tiempo había preferido dormir en su carro antes que con ella.

La familia describe a Teresa Mendoza como alguien que tenía arranques de ira incontrolables.

Por otra parte, la mayor sospecha fue cuando Teresa Mendoza desapareció en medio de la búsqueda de Jacobo Grinberg, siendo algo contradictorio al tratarse de su marido.

“No sabemos si la última mujer se lo llevó a la muerte por no poder discriminar con quien andaba (...) Probablemente Teresa mató a Jacobo, hay que buscar a Teresa, ella desapareció, sino hubiera tenido nada que ver ella estuviera buscando igual que todos nosotros”. Lizette Arditti, exesposa de Jacobo Grinberg.

A esto se le suma un trauma que Jacobo Grinberg tenía con las mujeres -según lo dicho por su exesposa- señalando que buscaba en ellas lo que perdió a corta edad por la muerte de su mamá.

“Seguimos buscando en las mujeres a la madre, eso era lo que le pasaba a él, duraba un ratito y se enamoraba a cada rato de otra y de otra, luego las perseguía, las dejaba o lo dejaban”. Lizette Arditti, exesposa de Jacobo Grinberg.

Y es que según el testimonio de su hermano Jerry Grinberg, Jacobo Grinber y Teresa Mendoza se conocieron en un congreso y a semanas de salir decidieron sacarse a escondidas en un pueblo.

Cabe destacar que luego de la desaparición de Jacobo Grinberg, se le cuestionó a la madre de Teresa Mendoza por su hija, a lo que la señora se negó. Sin embargo, por llamadas intervenidas se supo que sí estuvieron contacto días después estando ella en calidad de desaparecida.

“La madre siempre negó haberla visto y hay evidencias de que había llamadas telefónicas después de que Jacobo desapareció”. Lizette Arditti, exesposa de Jacobo Grinberg.

Teresa Mendoza y su mamá. (Netflix / Tomada de video)

Otro dato importante es que días después de la desaparición de Jacobo Grinberg, a María Teresa se le vio sacar muebles de la casa que compartían; tiempo después ante una revisión por agentes se dieron cuenta que no había ningún disco duro ni tesis que “en los que el doctor trabajaba”.

¿Qué pasó con Teresa Mendoza? Clemente Padilla cree que era agente encubierto de la CIA y quien ‘secuestró’ a Jacobo Grinberg

María Teresa Mendoza López era el nombre completo de la segunda y última esposa de Jacobo Grinberg, quien Clemente Padilla -el investigador del caso- sugiere que es la culpable de la desaparición del doctor.

Al final de El secreto del doctor Grinberg e incluso dejando a la familia de Jacobo Grinberg sorprendida, Clemente Padilla muestra a base de datos que María Teresa Mendoza López pudo haber sido agente de la CIA.

Según el historial armado para El secreto del doctor Grinberg, era común que la CIA tuviera agentes encubiertos que se encargaban de acercarse a aquellas personas que eran considerados de su interés por su conocimientos, investigaciones o descubrimientos.

Y es que según Clemente Padilla, la realidad es que el nombre de María Teresa Mendoza no existe y tampoco aparece registrada en la escuela de donde ella aseguraba se había graduado.

A ello se le suma que un testigo aseguró haber visto a alguien con su descripción junto a Jacobo Grinberg -meses después de sus desapariciones- en Boulder, Colorado, donde tras aterrizar fueron subidos a unos vehículos blancos.

Asimismo, se habla de una amiga de Teresa Mendoza descrita como “una güera que era bruja”, misma que el testigo dijo haber visto con ellos cuando fueron trasladados en los vehículos. Sin embargo, él la ubicaba como Marina Velasco, agente de USSS.

Cabe destacar que el testigo también señaló que con ellos había un agente del FBI llamado Rick Howard.