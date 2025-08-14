Netflix reveló el tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 en YouTube, mostrando más detalles de lo que podrá verse en esta segunda parte.

Pues cabe recordar que Merlina temporada 2 se dividió en dos partes en Netflix: la primera se estrenó el pasado 6 de agosto; la parte 2 llegará el 3 de septiembre.

Este es el tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 que se estrenó en YouTube

Este 14 de agosto, Netflix liberó el nuevo tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 en YouTube, en donde revelaron varias cosas.

Pues no solo se intensificará el conflicto que vimos en Merlina temporada 2 parte 1, sino que además regresa un querido personaje: Larissa Weems interpretada por Gwendoline Christie.

Pero ¿cómo es que la directora Larissa aparece si en la temporada 1 de Merlina murió? El tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 revela que llega como la guía espiritual de la integrante de la familia Addams.

Y aunque el tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 no lo reveló, ya se había dicho que Lady Gaga sería parte de la segunda parte de la exitosa serie de Netflix.

Merlina temporada 2 parte 2 (Netflix / BERNARD WALSH/NETFLIX)

Merlina tendrá una tercera temporada en Netflix

Netflix lanzó el nuevo tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 en YouTube, la cual llegará a la plataforma el próximo 3 de septiembre.

Casi un mes después de Merlina temporada 2 parte 1, la cual se estrenó el pasado 6 de agosto y que dejó a varios con la intriga de lo que pasará después tras los eventos del último episodio.

Cabe recordar que Merlina temporada 2 parte 2 no es el final de la serie dirigida y producida por Tim Burton, pues ya se confirmó que habrá una tercera temporada.

Además Merlina temporada 2 parte 2, al igual que su primera parte, contará con tan solo 4 capítulos, siendo un total de 8 para esta segunda temporada.