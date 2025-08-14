Netflix reveló el tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 en YouTube, mostrando más detalles de lo que podrá verse en esta segunda parte.
Pues cabe recordar que Merlina temporada 2 se dividió en dos partes en Netflix: la primera se estrenó el pasado 6 de agosto; la parte 2 llegará el 3 de septiembre.
Este es el tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 que se estrenó en YouTube
Este 14 de agosto, Netflix liberó el nuevo tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 en YouTube, en donde revelaron varias cosas.
Pues no solo se intensificará el conflicto que vimos en Merlina temporada 2 parte 1, sino que además regresa un querido personaje: Larissa Weems interpretada por Gwendoline Christie.
Pero ¿cómo es que la directora Larissa aparece si en la temporada 1 de Merlina murió? El tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 revela que llega como la guía espiritual de la integrante de la familia Addams.
Y aunque el tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 no lo reveló, ya se había dicho que Lady Gaga sería parte de la segunda parte de la exitosa serie de Netflix.
Merlina tendrá una tercera temporada en Netflix
Netflix lanzó el nuevo tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 en YouTube, la cual llegará a la plataforma el próximo 3 de septiembre.
Casi un mes después de Merlina temporada 2 parte 1, la cual se estrenó el pasado 6 de agosto y que dejó a varios con la intriga de lo que pasará después tras los eventos del último episodio.
Cabe recordar que Merlina temporada 2 parte 2 no es el final de la serie dirigida y producida por Tim Burton, pues ya se confirmó que habrá una tercera temporada.
Además Merlina temporada 2 parte 2, al igual que su primera parte, contará con tan solo 4 capítulos, siendo un total de 8 para esta segunda temporada.