La serie live action de Scooby Doo en Netflix iniciará grabaciones muy pronto.

Se han revelado más detalles de la serie de acción real de Scooby Doo que llegará a la plataforma de streaming.

Serie live action de Scooby Doo en Netflix iniciará grabaciones en otoño

La presidenta de Warner Bros. Television Group, Channing Dungey -de 56 años de edad-habló de la serie live action de Scooby Doo.

Dicha ejecutiva confirmó en entrevista con Variety que la grabación de Scooby Doo live action iniciará en otoño de 2025.

Scooby- doo (Warner Bros.)

Channing Dungey explicó que Scooby Doo forma parte de los títulos importantes que planean producir fuera de HBO Max.

Fue en marzo 2025 cuando se anunció de manera oficial que Netflix estrenaría una nueva serie inspirada en los personajes de Hanna Barbera.

Hasta el momento, no hay fecha estimada para el estreno de serie live action de Scooby Doo en Netflix, ni tampoco cuál será el reparto que tendrá.

¿De qué tratará la serie live action de Scooby Doo en Netflix? Esto sabemos

Se sabe que la serie live action de Scooby Doo en Netflix contará con 8 capítulos que contarán el origen de la pandilla de Misterios S. A.

La producción será una “reinvención moderna” del equipo que resuelve misterios, nos llevará con Shaggy y Daphne.

Ellos se verán envueltos en un misterioso enigma en torno a un cachorro perdido de gran danés, quien habría sido testigo de un asesinato sobrenatural.

Junto a Velma y Fred, los protagonistas buscarán resolver el caso.

El tono visual del live action de Scooby Doo sería muy similar al de Stranger Things.

Su enfoque presentaría a adolescentes con la intención de atraer al público más joven para que conozcan y disfruten de la franquicia.

Detrás de la serie de televisión estarán las compañías Berlanti Productions y Midnight Radio.

En el proyecto también se encuentran involucrados tanto Josh Appelbaum y Scott Rosenberg.

Ello serán los showrunners, guionistas y productores ejecutivos del live action.

Tras anunciar que habrá una serie de acción real de Scooby Doo en Netflix, los fans de la franquicia están a la expectativa de la producción.