Netflix dio a conocer las primeras imágenes de lo que se podrá esperar del documental del actor estadounidense, Charlie Sheen -de 59 años de edad- titulado “aka Charlie Sheen”.

Acá te contamos de qué trata, su fecha de estreno y lo que debes de saber de esta nueva producción de Netflix.

Tráiler y fecha de estreno del documental de Charlie Sheen en Netflix

Te compartimos los detalles importantes de este proyecto, el tráiler y la fecha de estreno del documental de Charlie Sheen en Netflix:

Fecha de estreno: Miércoles 10 de septiembre de 2025

¿De qué tratará el documental de Charlie Sheen en Netflix?

El documental “aka Charlie Sheen” de Netflix repasará la vida y carrera del actor, desde su infancia hasta su ascenso a la fama en películas como Platoon y Wall Street.

Asimismo, se documentará el éxito que vivió tras su participación en la serie Two and a Half Men (Dos hombres y medio), donde llegó a ser el actor mejor pagado de la televisión, ganado millones de dólares por capítulo.

El documental aborda su decaída profesional en 2011, marcada por adicciones, comportamientos fuera de lugar y su despido de la serie tras conflictos con el creador, Chuck Lorre.

Se incluye su diagnóstico de VIH en 2015, que reveló públicamente, y cómo enfrentó la presión mediática.

Charlie Sheen en Two and a Half Men (Adolfo Santino)

Netflix: Charlie Sheen promete una mirada honesta en su documental

En su documental de Netflix, Charlie Sheen -quien lleva siete años sobrio- promete una mirada honesta y sin filtros sobre sus excesos y su colapso mediático.

Describe el material como una mezcla de momentos duros y cálidos, mostrando una cara diferente detrás del escándalo.

Este nuevo proyecto incluye testimonios inéditos de familiares y amigos, como:

Emilio Estévez (su hermano), de 63 años de edad

Denise Richards (su ex esposa), de 54 años de edad

Sean Penn, de 64 años de edad

Chris Tucker, de 53 años de edad