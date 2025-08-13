Netflix dio a conocer las primeras imágenes de lo que se podrá esperar del documental del actor estadounidense, Charlie Sheen -de 59 años de edad- titulado “aka Charlie Sheen”.
Acá te contamos de qué trata, su fecha de estreno y lo que debes de saber de esta nueva producción de Netflix.
Tráiler y fecha de estreno del documental de Charlie Sheen en Netflix
Te compartimos los detalles importantes de este proyecto, el tráiler y la fecha de estreno del documental de Charlie Sheen en Netflix:
- Fecha de estreno: Miércoles 10 de septiembre de 2025
¿De qué tratará el documental de Charlie Sheen en Netflix?
El documental “aka Charlie Sheen” de Netflix repasará la vida y carrera del actor, desde su infancia hasta su ascenso a la fama en películas como Platoon y Wall Street.
Asimismo, se documentará el éxito que vivió tras su participación en la serie Two and a Half Men (Dos hombres y medio), donde llegó a ser el actor mejor pagado de la televisión, ganado millones de dólares por capítulo.
El documental aborda su decaída profesional en 2011, marcada por adicciones, comportamientos fuera de lugar y su despido de la serie tras conflictos con el creador, Chuck Lorre.
Se incluye su diagnóstico de VIH en 2015, que reveló públicamente, y cómo enfrentó la presión mediática.
Netflix: Charlie Sheen promete una mirada honesta en su documental
En su documental de Netflix, Charlie Sheen -quien lleva siete años sobrio- promete una mirada honesta y sin filtros sobre sus excesos y su colapso mediático.
Describe el material como una mezcla de momentos duros y cálidos, mostrando una cara diferente detrás del escándalo.
Este nuevo proyecto incluye testimonios inéditos de familiares y amigos, como:
- Emilio Estévez (su hermano), de 63 años de edad
- Denise Richards (su ex esposa), de 54 años de edad
- Sean Penn, de 64 años de edad
- Chris Tucker, de 53 años de edad