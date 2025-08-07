Netflix reveló cuál fue el anime más visto en su plataforma durante la primera mitad del 2025, y no fueron los de Studio Ghibli.

Por lo que te decimos cuál fue el ganador en cuanto al anime más visto en Netflix en esta primera mitad del 2025.

Este es el anime más visto en Netflix este 2025 a 8 años de haber terminado

Un nuevo reporte de Netflix revela que durante la primera mitad del 2025, hubo un anime en específico que fue el más visto; uno que ni las películas de Studio Ghibli pudieron superar.

El anime en cuestión es Naruto y Naruto Shippuden, el cual se encuentra disponible en Netflix y que los fans han logrado convertirlo en el más visto durante esta primera mitad del 2025.

De acuerdo con las cifras, Naruto logró alcanzar 40 millones de horas de visualización en Netflix, dejando en segundo lugar a las producciones de Studio Ghibli.

Por que la lista de los 10 animes más vistos en Netflix de esta primera mitad del 2025, queda de la siguiente manera:

Naruto / Naruto Shippuden - 40 millones de horas de visualización Studio Ghibli - 39 millones de horas de visualización Detective Conan - 38 millones de horas de visualización Pokémon - 38 millones de horas de visualización One Piece - 28 millones de horas de visualización The Seven Deadly Sins - 26 millones de horas de visualización Sakamoto Days - 24 millones de horas de visualización Demon Slayer - 23 millones de horas de visualización Anpanman - 16 millones de horas de visualización Attack on Titan - 15 millones de horas de visualización

Los 10 animes más vistos en Netflix durante la primera mitad 2025 (Netflix)

Naruto sigue siendo uno de los animes más populares pese a haber concluido hace 8 años

El último reporte de Netflix sobre los animes más vistos en esta primera mitad del 2025, reveló que Naruto se colocó como el más visto dentro de su plataforma, superando a los de Studio Ghibli.

Sin embargo, resulta curioso que Naruto sea el anime más visto en Netflix de la primera mitad del 2025, considerando que este terminó hace 8 años.

Pues Naruto Shippuden terminó el 23 de marzo del 2017; sin embargo, todo parece indicar que el anime de Masashi Kishimoto continúa en los corazones de los usuarios de Netflix.

Actualmente el anime de Naruto continúa con Boruto de Mikio Ikemoto, el cual cuenta la historia del hijo de Naruto; no obstante, ha dividido críticas entre los fans del anime original.

Los números sobre cuánto anime se consumió durante esta primera mitad del 2025 en Netflix, demuestran que hay más interés en este tipo de contenido.

Pero también que el anime se ha convertido en un producto más accesible logrando ahora ser uno de los pilares de Netflix.