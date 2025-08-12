Los creadores de Merlina de Netflix, han dado a conocer, se encuentran trabajando en una nueva película animada de Los Locos Addams.

Acá te compartimos qué es lo que se sabe hasta el momento de este próximo proyecto y si estará disponible en Netflix.

Nuevo proyecto de Los Locos Addams no estará ligado a Merlina de Netflix

En exclusiva para Deadline, Alfred Gough y Miles Millar, están desarrollando una nueva película animada de Los Locos Addams.

Sin embargo, este nuevo proyecto no estará ligado ni tendrá relación con la popular serie de Netflix, Merlina.

A su vez, de acuerdo a lo revelado por Alfred Gough en el podcast de Deadline Crew Call, este proyecto será un reinicio completo, independiente de la serie Merlina y de las películas animadas previas de 2019 y 2021, con un nuevo enfoque e historia.

No obstante, se continuará manteniendo el tono gótico, el humor oscuro y la característica chispa de la familia Addams, fiel al espíritu de las viñetas originales de Charles Addams de 1938.

Película animada Los Locos Addams (2021) (Universal Pictures )

¿Cuáles son los detalles revelados para la película animada de Los Locos Addams?

La nueva película animada de Los Locos Addams está en sus etapas iniciales de desarrollo, lo que significa que aún no hay detalles confirmados sobre el guion, el director, el elenco de voces ni una fecha de estreno.

Sin embargo, de acuerdo a lo compartido en el podcast de Deadline, Gail Berman y John Glickman están confirmados como productores, lo que aporta experiencia significativa al proyecto.

Asimismo, se confirma la participación de Kevin Miserocchi, quien es director de la Tee and Charles Addams Foundation (fundación que promueve el trabajo del caricaturista Charles Addams).

Cómic de Los Locos Addams (Charles Addams)

¿Dónde estará disponible la nueva película de Los Locos Addams?

Aunque no se confirmó de manera oficial, Alfred Gough y Miles Millar se encuentran trabajando de la mano de Amazon MGM Studios.

La elección de Amazon MGM Studios como estudio, sugiere que la película podría estrenarse en la plataforma de streaming Prime Video.