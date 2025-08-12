La camisa de los Saja Boys y otra mercancía oficial de Las guerreras k-pop de Netflix ya están a la venta.
Y aquí te compartimos el precio y los productos oficiales de la película animada de Netflix ‘Las guerreras k-pop’.
¿Cuál es el precio de los productos oficiales de Las guerreras k-pop de Netflix?
Netflix puso a la venta la camisa de los Saja Boys y otra mercancía oficial de la película animada ‘Las guerreras k-pop’.
Y de acuerdo con la tienda en línea de Netflix, el precio de los productos oficiales se encuentra entre los 120 y mil 850 pesos mexicanos.
Pues Netflix cuenta con 178 productos de la película animada, entre los que destacan:
- Playeras: 608 - 899 pesos
- Sudaderas: 1,216 - 1,848 pesos
- Pants: 1,556 pesos
- Tote bag: 802 pesos
- Gorras: 608 pesos
- Camisas: 1,337 pesos
- Stikers: 170 - 243 pesos
- Posters: 462 - 729 pesos
- Mochila: 1,459 pesos
- Parches: 489 pesos
- Peluches: 1,167 pesos
- Rompecabezas: 681 pesos
- Cobijas: 1,216 - 1,775 pesos
Los costos de la mercancía oficial de la película animada ‘Las guerreras k-pop’ varía dependiendo del estampado, color o hasta el diseño de la prenda.
También hay prendas y artículos para celulares y mascotas de todos los personajes, así como de los dos grupos musicales (Huntrix y Saja boys), Derpy tiger y Sussie magpie.
La camisa de los Saja Boys de Las guerreras k-pop de Netflix esta a la venta
Además de la sudadera oficial de Huntrix, una de las prendas más vendidas de la mercancía oficial de Las guerreras k-pop de Netflix es la camisa de los Saja Boys.
Y es que esta camisa no tiene a los miembros del grupo masculino, sino que es la que utiliza uno de ellos en la película Las guerreras k-pop de Netflix.
La camisa tipo hawaina color rosa de Abby esta a la venta en la tienda en línea de Netflix con un precio de 1,337 pesos mexicanos y tallas que van desde XS hasta 6XL.