La camisa de los Saja Boys y otra mercancía oficial de Las guerreras k-pop de Netflix ya están a la venta.

Mercancía: Las guerreras k-pop de Netflix (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Cuál es el precio de los productos oficiales de Las guerreras k-pop de Netflix?

Netflix puso a la venta la camisa de los Saja Boys y otra mercancía oficial de la película animada ‘Las guerreras k-pop’.

Y de acuerdo con la tienda en línea de Netflix, el precio de los productos oficiales se encuentra entre los 120 y mil 850 pesos mexicanos.

Pues Netflix cuenta con 178 productos de la película animada, entre los que destacan:

Playeras: 608 - 899 pesos

Sudaderas: 1,216 - 1,848 pesos

Pants: 1,556 pesos

Tote bag: 802 pesos

Gorras: 608 pesos

Camisas: 1,337 pesos

Stikers: 170 - 243 pesos

Posters: 462 - 729 pesos

Mochila: 1,459 pesos

Parches: 489 pesos

Peluches: 1,167 pesos

Rompecabezas: 681 pesos

Cobijas: 1,216 - 1,775 pesos

Los costos de la mercancía oficial de la película animada ‘Las guerreras k-pop’ varía dependiendo del estampado, color o hasta el diseño de la prenda.

También hay prendas y artículos para celulares y mascotas de todos los personajes, así como de los dos grupos musicales (Huntrix y Saja boys), Derpy tiger y Sussie magpie.

La camisa de los Saja Boys de Las guerreras k-pop de Netflix esta a la venta

Además de la sudadera oficial de Huntrix, una de las prendas más vendidas de la mercancía oficial de Las guerreras k-pop de Netflix es la camisa de los Saja Boys.

Y es que esta camisa no tiene a los miembros del grupo masculino, sino que es la que utiliza uno de ellos en la película Las guerreras k-pop de Netflix.

La camisa tipo hawaina color rosa de Abby esta a la venta en la tienda en línea de Netflix con un precio de 1,337 pesos mexicanos y tallas que van desde XS hasta 6XL.