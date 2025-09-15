El pasado 14 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Emmys 2025, donde The Last of Us de HBO Max partía como una de las grandes favoritas; pero al final fue la decepción.

The Last of Us de HBO Max tenía 17 nominaciones a los Premios Emmys 2025, de las cuales solo se llevó una y ni siquiera fue en la ceremonia principal, sino en la secundaria.

The Last of Us perdió todas sus categorías en la ceremonia principal de los Premios Emmys 2025

Aunque The Last of Us contaba con nominaciones fuertes como Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Principal con Pedro Pascal, esto no fue suficiente para llevarse una estatuilla en los Premios Emmys 2025.

The Last of Us (HBO)

Estas son las nominaciones que tenía The Last of Us en los Premios Emmys 2025:

Mejor Serie Dramática Mejor Actor Principal en Serie Dramática – Pedro Pascal como Joel Miller Mejor Actriz Principal en Serie Dramática – Bella Ramsey como Ellie Williams Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática – Kaitlyn Dever como Abby Anderson Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática – Catherine O’Hara como Gail Mejor Actor Invitado en Serie Dramática – Joe Pantoliano como Eugene Mejor Actor Invitado en Serie Dramática – Jeffrey Wright como Isaac Dixon Mejor Edición de Sonido para Serie Dramática o de Comedia (único premio ganado en la ceremonia secundaria) Mejor Maquillaje Prostético Mejor Diseño de Producción para Serie Contemporánea Mejor Dirección de Fotografía para Serie Dramática Mejor Edición de Imagen en Serie Dramática Mejor Composición Musical Original para Serie Dramática Mejor Supervisión Musical Mejor Diseño de Vestuario Contemporáneo Mejor Coordinación de Especialistas en Acción Mejor Mezcla de Sonido para Serie Dramática

Durante la ceremonia principal de los Premios Emmys 2025, The Last of Us fue pasada por alto por el jurado, viendo cómo otros shows se llevaban los premios grandes.

Para muchos fans el problema fue que la serie competía con shows mejor realizados como Severance, El Pingüino, The Pitt y The White Lotus.

Que en consideración de la audiencia (y también del jurado) merecían más los premios que la serie basada en el juego de PlayStation.

The Last Of Us 2 (HBO Max)

The Last of Us solo se llevó un galardón en los Premios Emmys 2025

Hay que mencionar que The Last of Us sí ganó algo en los Premios Emmys 2025; pero no en la ceremonia del 14 de septiembre, sino en la secundaria del 8 del mismo mes.

Esta ceremonia secundaria de los Premios Emmy 2025 del 8 de septiembre, se dedica a galardonar los logros técnicos de las series.

En este caso The Last of Us se llevó el premio a Mejor Edición de Sonido para Serie Dramática o de Comedia.

Hay que mencionar que muchos fans ya auguraban el fracaso de la serie de HBO Max en la premiación, en parte porque el show cayó en su calidad y audiencia, y también porque recibió menos nominaciones que su primera temporada.