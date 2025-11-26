La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión entregó premios a creadores de nueve países en la 53a Gala Internacional de los Premios Emmy Internacionales 2025 en la ciudad de Nueva York.
Lista completa de ganadores en los Premios Emmy Internacionales 2025
A continuación, conoce a todos los ganadores, entre creadores y artistas, de los Premios Emmy Internacionales 2025 en sus 16 categorías.
Ganador a Mejor Programa de Arte
Conoce al ganador en la categoría a Mejor Programa de Arte de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Ryuichi Sakamoto: Last Days — NHK (Japan Broadcasting Corporation) (Japón) GANADOR
- Art Matters with Melvyn Bragg — Oxford Films / Sky Arts (Reino Unido)
- DJ Mehdi: Made In France — Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France (Francia)
- Herchcovitch; Exposto — Mood Hunter (Brasil)
Ganador a Mejor Interpretación Masculina
Conoce al ganador en la categoría a Mejor Interpretación Masculina de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Oriol Pla en Yo, adicto — Alea Media / Disney+ (España) GANADOR
- Diljit Dosanjh en Amar Singh Chamkila — Window Seat Films / Netflix (India)
- David Mitchell en Ludwig — Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company (Reino Unido)
- Diego Vasquez en Cien años de soledad — Dynamo Producciones / Netflix (Colombia)
Ganadora a Mejor Interpretación Femenina
Conoce a la ganadora en la categoría a Mejor Interpretación Femenina de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Anna Maxwell Martin en Until I Kill You — World Productions (Reino Unido) GANADORA
- Charlotte Hope en Catch Me A Killer — Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media (Sudáfrica)
- Carolina Miranda en Mujeres Asesinas – Temporada 2 — Pletora Productions / ViX (México)
- Maria Sid en Smärtpunkten — Kärnfilm / Art & Bob (Suecia)
Ganador en la categoría Comedia
Conoce al ganador en la categoría Comedia de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Ludwig — Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company (Reino Unido) GANADOR
- Chicken Nugget — Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix (Corea del Sur)
- Iris — Les films entre 2 et 4 / Canal+ (Francia)
- Y Llegaron de Noche — 3Pas / Visceral / ViX (México)
Ganador en la categoría Actualidad
Conoce al ganador en la categoría Actualidad de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza — Basement Films (Reino Unido) GANADOR
- Philippines: Diving for Gold — Keyi Productions / Arte G.E.I.E (Francia)
- Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados — Record TV / Playplus (Brasil)
- Walk the Line — Mediacorp Pte Ltd (Singapur)
Ganador en la categoría Documental
Conoce al ganador en la categoría Documental de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Hell Jumper — Expectation Entertainment for the BBC (Reino Unido) GANADOR
- King of Kings: Chasing Edward Jones — Abelart Productions (Francia)
- O Prazer é Meu — Amana Cine (Brasil)
- School Ties — IdeaCandy (Sudáfrica)
Ganador en la categoría a Mejor Serie Dramática
Conoce al ganador en la categoría a Mejor Serie Dramática de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Rivals — Happy Prince part of ITV Studios / Disney+ (Reino Unido) GANADORA
- Las Azules — Lemon Studios / Apple TV+ (México)
- Bad Boy — Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot (Israel)
- Koek — Wolflight (Sudáfrica)
Ganador en la categoría Infantil: Animación
Conoce al ganador en la categoría Infantil: Animación de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Bluey — Ludo Studio (Australia) GANADOR
- Lamput – Temporada 4 — Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio (Singapur)
- Lupi e Baduki — Flamma / Elo / Birdo (Brasil)
- Muumilaakso – Temporada 4 — Gutsy Animations / YLE / SkyOne (Finlandia)
Ganador en la categoría Infantil: Factual y Entretenimiento
Conoce al ganador en la categoría Infantil: Factual y Entretenimiento de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR? — Balance Film GmbH / MDR / WDR (Alemania) GANADOR
- Bora, O Pódio é Nosso — Globo / Sentimental Filmes (Brasil)
- Kids Like Us — Echo Velvet (Reino Unido)
- Playroom Live — Eclipse Television Productions (Sudáfrica)
Ganador en la categoría Infantil: Acción Real (Live-Action)
Conoce al ganador en la categoría Infantil: Acción Real (Live-Action) de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Fallen — Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia (Reino Unido) GANADOR
- Luz — Floresta (Sony) (Brasil)
- Prefects — Peripheral Vision International (Kenia)
- Shut UP — Alfredfilm / Feelgood SFT / Snowreel / Rabbit Films (Noruega)
Ganador en la categoría Noticias
Conoce al ganador en la categoría Noticias de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Gaza, Search for Life — Al Jazeera News Directorate (Catar) GANADOR
- Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side — Globo (Brasil)
- The Gangs of Haiti — Sky News (Reino Unido)
- Syria – The Truth Coming Out — TV4 (Suecia)
Ganador en la categoría Entretenimiento sin Guion
Conoce al ganador en la categoría Entretenimiento sin Guion de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Shaolin Heroes — Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark (Dinamarca) GANADOR
- Big Brother: Canada – Temporada 12 — Insight Productions (Canadá)
- Love is Blind: Habibi — Imagic / Netflix (Emiratos Árabes Unidos)
- ¿Quién es la Máscara? – Temporada 6 — TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog (México)
Ganador en la categoría Serie de Formato Corto
Conoce al ganador en la categoría Serie de Formato Corto de los Premios Emmy Internacional 2025:
- La médiatrice — KOTV (Canadá) GANADORA
- Beyond Dancing — Radio Television Hong Kong (Hong Kong, China)
- My Dead Mom — LoCo Motion Pictures (Canadá)
- Todo se Transforma – Temporada 4 — Warner Bros. Discovery / Buffalo Producciones (Argentina)
Ganador en la categoría Documental Deportivo
Conoce al ganador en la categoría Documental Deportivo de los Premios Emmy Internacional 2025:
- #SeAcabó: Diario de las campeonas — You First Originals (España) GANADOR
- Argentina ‘78 — Disney+ Original Productions / Pampa Films (Argentina)
- Chasing the Sun 2 — T+W (Sudáfrica)
- Sven — Whisper / Up & Away Film Entertainment / Prime Video (Reino Unido)
Ganador en la categoría Telenovela
Conoce al ganador en la categoría Telenovela de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Deha — Ay Yapim (Turquía) GANADORA
- Mania de Você — TV Globo (Brasil)
- Regreso a Las Sabinas — Diagonal TV / Disney+ (España)
- Valle Salvaje — Studio Canal (España)
Ganador en la categoría Telefilme / Miniserie
Conoce al ganador en la categoría Telefilme / Miniserie de los Premios Emmy Internacional 2025:
- Lost Boys & Fairies — Duck Soup Films (Reino Unido) GANADORA
- Amar Singh Chamkila — Window Seat Films / Netflix (India)
- Herrhausen: The Banker and the Bomb — Sperl Film (Alemania)
- Vencer o Morir — Amazon MGM Studios / Parox S.A. (Chile)