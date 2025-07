Te decimos cuáles son las 13 series nominadas al Emmy 2025 que puedes ver en HBO Max, para que armes el maratón.

Los Premios Emmy 2025 destacan porque Severance lidera las nominaciones con 27 candidaturas.

No olvides que la entrega 77° de los Premios Emmy 2025 será:

Cuándo: Domingo 14 de septiembre

Horario: 18:00 horas del centro de México

Dónde: Peacock Theatre de Los Ángeles, California en Estados Unidos

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 se podrá ver desde México por las plataformas de:

Las 13 series nominadas al Emmy 2025 que puedes ver en HBO Max

Las 13 series nominadas al Emmy 2025 que puedes ver en HBO Max, son las siguientes:

The Penguin The White Lotus The Last of Us The Pitt Hacks Alguien en algún lugar El ensayo Last Week Tonight whit John Oliver Mountainhead Chimp Crazy Lazarus Pesca Mortal Fantasmas

El Pingüino (Warner Bros. Discovery)

En la terna de producciones de HBO Max que competirán por una estatuilla de los Emmy 2025, sobresale The Penguin.

La ácida serie inspirada en el villano de DC Cómics consiguió un total de 24 nominaciones.

Mientras que la producción antológica The White Lotus no se quedó atrás con 23 candidaturas.

Por su parte, otros éxitos televisivos como The Last of Us obtuvieron 16 menciones.

Mientras que Hacks y The Pitt lograron 14 y 13 nominaciones respectivamente.

Con ello, HBO Max se posiciona como una de las plataformas favoritas para llevarse varios premios Emmy 2025.

Hacks (Max )

¿Cuándo son los Emmy 2025?

Los Premios Emmy 2025 que conmemoran su edición número 77 serán el domingo 14 de septiembre.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el Teatro Peacok de Los Ángeles, California, a las 6 p.m. (tiempo de centro de México).

Previo al evento, se dará la tradicional alfombra roja donde desfilarán las celebridades de la televisión de Estados Unidos.

El presentador de los Emmy 2025 para esta edición será el comediante Nate Bargatze, de 46 años de edad.

Se espera que los premios Emmy 2025 tenga una duración total de 3 horas.