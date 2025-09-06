Aunque tuvieron su estreno en en streaming hace tiempo, 7 series nominadas a los Premios Emmy 2025 están por llegar al canal de HBO en septiembre.

Estas series nominadas a los Premios Emmy 2025 son parte de la casa, pues fueron producidas por HBO Max.

Las 7 series nominadas a los Premios Emmy 2025 que se estrenan en HBO

Estas son las 7 series nominadas a los Premios Emmy 2025 que se estrenan en HBO, con todo y su fecha de lanzamiento:

Dune: La Profecía - 8 de septiembre

Alguien el algún lugar - 9 de septiembre

The Righteous Gemstones - 10 de septiembre

La Casa del Dragón - 11 de septiembre

The Last of Us Temporada 2 - 12 de septiembre

The White Lotus Temporada 3 - 13 de septiembre

El Pingüino - 14 de septiembre

Series nominadas a los Premios Emmy 2025 en HBO (HBO)

Como puedes ver, todas estas series nominadas a los Premios Emmy 2025 se estrenarán en HBO antes del día de la premiación.

Con excepción de El Pingüino, que llegará el mismo día que los Premios Emmy 2025; es decir, el 14 de septiembre.

Las series nominadas a los Premios Emmy 2025 en HBO tendrán maratones

Si te sorprende que estas series nominadas a los Premios Emmy 2025 lleguen a HBO una tras otra, se debe a que se estrenarán en formato de maratón.

Es decir, todas se emitirán completas en HBO durante su día de estreno.

Toda la programación de la fecha elegida será reservada para cada una de las series; no habrá otro show o programa en emisión hasta que termine el maratón.

Esto es perfecto para aquellas personas que no pudieron ver las series en streaming; o bien, las quieran recordar antes del día de la premiación.

Dado que HBO no tiene pausas comerciales, los fans no tendrán que aguantar interrupciones innecesarias, lo cual es una ventaja de este canal.