El tercer capítulo de The Last of Us ya salió en HBO Max pero ha destrozado a los fans, quienes ahora buscan consuelo en los memes.

El tercer capítulo The Last of Us, era uno de los más esperados por los fans, pues ahora presentaron la historia de Billy y Frank, quienes en el juego tienen cierto peso.

Pero en la serie de The Last of Us, se ha profundizado más en la relación de los dos amigos de Joel y Tess, quienes ayudan para que Ellie esté protegida, lo cual ha despertado los memes para desconsolados.

Pero, en la serie de HBO Max, los escritores han decidido cambiar las cosas a tal grado, que destrozó los corazones de los fans, quienes buscan consuelo en memes.

Y sin entrar en spoilers, el nuevo giro y profundización entre la historia de Bill y Frank, ha dado la motivación que necesitaba Joel para su viaje con Ellie.

Tercer capítulo de The Last of Us fue triste, pero es el mejor evaluado

El tercer capítulo de The Last of Us ya está disponible en HBO Max y tal y como han expresado en redes, ha sido el mejor hasta el momento aunque destrozó a los fans.

De acuerdo con IMDb, el tercer capítulo de The Last of Us que destrozó a los fans y quienes han creado memes para consolarse, es el mejor evaluado hasta el momento.

Pues el primer capítulo de The Last of Us consiguió un 9.2 sobre 10; el segundo 9.3 y este tercer capítulo que destrozó a los fans, un 9.4.

Esto a menos de 12 horas de su emisión por HBO Max, lo cual ya se ha hecho tendencia en memes pues aseguran, ha sido el mejor capítulo de The Last of Us hasta ahora.

Pues han amado la historia que The Last of Us les dio a los personajes de Billy y Frank, la profundidad que se les dio y el propósito que le han dado ahora a Joel con Ellie.

El capítulo 3 de The Last of Us deja memes para quienes quedaron destrozados (Especial)

El escritor de The Last of Us siente que el tercer episodio fue alegre

En redes sociales, los usuarios lloran por la historia de Billy y Frank, la cual se explica en el tercer capítulo de The Last of Us y quienes han creado memes para consolarse.

Sin embargo, el escritor y creador de la serie y videojuego de The Last of Us, Neil Druckmann, ha respondido a las lágrimas de los usuarios y a sus memes.

Pues en Twitter, Druckmann no puede creer que todos estén llorando con el tercer capítulo de The Last of Us, y consolándose con memes.

Ya que para él, este tercer capítulo de la serie de The Last of Us, fue “el capítulo feliz ”, lo cual indica que los 7 episodios restantes, dejarán sin estabilidad emocional a los usuarios.

Sea como fuere y mientras se esperan los siguientes episodios de The Last of Us .la cual ya fue renovada para su segunda temporada-, los memes para quienes han quedado destrozados por Billy y Frank ya están en todas las redes.

Neil Druckmann dice que el tercer capítulo de The Last of Us fue "el más feliz" (@Neil_Druckmann / Twitter)

El capítulo 3 de The Last of Us deja memes para quienes quedaron destrozados (Especial)

