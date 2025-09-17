La visita de la abuela de Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad, en La Casa de los Famosos México 2025 en Congelados, puso la situación tensa con acciones de Shiky que lo están comparando con Ricardo Peralta.

Y es que a pesar de que Shiky de 53 años de edad, expresó un auténtico sentimiento a integrantes de Cuarto Noche, fans de La Casa de los Famosos México 2025 lo están viendo como un llamado de atención.

Shiky es comparado con Ricardo Peralta tras pelea con Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

El habitante Shiky, decidió expresar sus sentimientos Aldo Tamez de Nigris y el Cuarto Noche al no integrar a los tres habitantes de su team al festejo por la visita de Doña Lety Alegría, pero la petición no fue bien recibida.

Luego de que Doña Lety Alegría se fue y los habitantes fueron descongelados, el Cuarto Noche se tomó de las manos y cerraron el círculo celebrando la visita a Aldo Tamez de Nigris.

Aldo Tamez de Nigris, Leticia Guajardo (Especial)

Sin embargo, Shiky sintió que lo abrieron como perro y pidió no ser excluido junto con el Cuarto Día, explicando que las lágrimas que tenían por el momento eran de amor, no de falsedad.

“Es una tontería que os cerréis el grupo cuando te deseamos todo el amor del mundo tío, de verdad, felicidades Aldo [Tamez de Nigris]”. Shiky, conductor.

Tras las acciones de Shiky con Aldo Tamez de Nigris y que fue visto por conductores de La Casa de los Famosos México 2025 en la post gala, fans estallaron contra el español.

Y es que fans consideran que lo que Shiky hizo fue un llamado de atención como aquel que protagonizó Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México 2024 cuando acusó xenofobia por la broma del colchón contra Sian Chong.

Fan de La Casa de los Famosos México 2025 critican a Shiky por sus acciones con Aldo Tamez de Nigris. (@_j_n_t_h_n / Twitter)

Por otra parte, el Cuarto Noche ofreció disculpas a Shiky por hacerlo sentir incómodo no integrándolo a él y el resto de su equipo al festejo a Aldo Tamez de Nigris, pero la situación se tornó tensa entre el festejado y el español.

Esto debido a que Shiky deseaba seguir expresando su sentir, pero Aldo Tamez de Nigris le pidió ya no hacerlo y dejar la tensión a un lado porque su abuela lo acababa de visitar y le estaban convirtiendo un momento feliz en enojo.

“Dejen de estar hablando mamadas y peleándose. ¡Ya güey! Es que de verdad no le den más vueltas, acaba de venir mi abuela. Fue una acción les pedimos disculpas ¡Ya! ¡Ya güey! Te lo dijo de corazón, al chile ya”. Aldo Tamez de Nigris, influencer.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? Octubre será el mes en que el reality show termine.