Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad, explotó contra Shiky en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de la visita de Doña Alegría, abuela de Aldo Tamez de Nigris quien lo visitó en La Casa de los Famosos 2025.

En La Casa de los Famosos México 2025 hubo un altercado entre Aldo Tamez de Nigris y Shiky de 53 años de edad, esto tras la visita de la abuela de Aldo.

Y es que tal y como comentó Shiky, se sintió excluido del momento emotivo de Aldo Tamez de Nigris con su abuela, pues los del Cuarto Noche festejaron tomándose de las manos dejando a los de Día fuera.

Esto provocó la molestia de Shiky quien les pidió que no los excluyeran pues “no somos perros”, y aunque entendía que era un juego, era un momento que querían vivir como habitantes de La Casa de los Famosos.

Tras hablarlo y reconocer su error, Aaron Mercury de 24 años de edad y Alexis Ayala de 60 años de edad, reconocieron su error y pidieron disculpas; sin embargo, Aldo Tamez de Nigris explotó contra Shiky:

“¡Es que de verdad no le den más vueltas! Acaba de venir mi abuela, fue una acción; les pedimos disculpas, ¡ya, ya wey! Al chile, te lo digo de corazón. Fue un momento bonito para mi wey, acaba de venir un familiar” Aldo Tamez de Nigris

Shiky asegura que “somos los apestados” tras discusión con Aldo Tamez de Nigris

Después de la discusión con Aldo Tamez de Nigris por pedirle no ser excluidos, Shiky le comentó a Dalilah Polanco que son los apestados.

“No tenemos derecho nunca ni a réplica ni a nada. Somos los apestados y cuando se quiere dejar de hablar, se deja de hablar” Shiky

Dalilah Polanco estuvo de acuerdo con Shiky tras el enfrentamiento con Aldo Tamez de Nigris sobre la exclusión en La Casa de los Famosos México 2025.

Posteriormente, Aaron Mercury se acercó a Shiky a ofrecerle disculpas por el comportamiento de Aldo Tamez de Nigris.